Xiaomi lancia in Italia le nuove REDMI Headphones Neo e REDMI Buds 8: autonomia e prestazioni audio al top

Xiaomi presenta le REDMI Headphones Neo con 72 ore di autonomia e le REDMI Buds 8 con cancellazione del rumore: comfort, design e prestazioni per ogni esigenza.

Xiaomi amplia la sua offerta audio in Italia presentando le nuove REDMI Headphones Neo e le REDMI Buds 8, rivolte a giovani e amanti della mobilità. Questi due nuovi prodotti si distinguono per combinare autonomia record e qualità audio ad alta definizione, con soluzioni ideali tanto per chi cerca un utilizzo professionale che per chi desidera ascolto musicale senza limiti.

Le REDMI Headphones Neo sono progettate per garantire fino a 72 ore di riproduzione continua grazie a una batteria da 600 mAh. La ricarica avviene tramite USB Type-C, assicurando praticità anche per chi è spesso in viaggio o affronta lunghe sessioni di studio o lavoro. La tecnologia introduce una doppia modalità di ascolto per ogni necessità: tramite Bluetooth 5.4 offre connessione stabile fino a 10 metri e bassissima latenza, mentre la connessione cablata USB Audio abilita una risposta in frequenza estesa fino a 40 kHz, ideale per ascoltatori esigenti e per il gaming.

Il design mantiene un profilo pulito e minimalista, con un peso contenuto di 263 grammi, pensato per essere indossato tutta la giornata senza affaticamento. Sono disponibili nelle varianti Obsidian Black e Sand White, adattandosi a qualsiasi stile.

REDMI Buds 8 completa la gamma offrendo auricolari leggeri e pratici, ideali per l'utilizzo quotidiano. Grazie a una batteria ottimizzata, con 10 minuti di ricarica si ottengono 4 ore di musica, mentre l'autonomia totale raggiunge le 44 ore con la custodia. I nuovi auricolari introducono una cancellazione del rumore attiva fino a 50dB e una banda fino a 4kHz, isolando efficacemente dai rumori esterni e garantendo un'esperienza immersiva in ogni ambiente.

Un altro punto di forza è il sistema di tre microfoni con riduzione del rumore assistita da intelligenza artificiale, che assicura chiamate chiare anche all'aperto e in condizioni di vento, per essere sempre connessi senza interferenze.

Entrambi i dispositivi sono già disponibili in Italia. Le REDMI Headphones Neo vengono proposte al prezzo consigliato di 74,99 euro, ora in offerta a 59,99 euro, nelle colorazioni Obsidian Black e Sand White. Le REDMI Buds 8 sono acquistabili a 59,99 euro, attualmente in promozione a 49,99 euro, nei colori Black, White e Green.

Inoltre, chi sceglie uno dei nuovi modelli potrà usufruire di una prova gratuita di due mesi di Spotify Premium, aggiungendo ulteriore valore all'esperienza d'ascolto offerta da Xiaomi.