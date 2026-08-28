Lamborghini e Silver Cross presentano Reef AL Giallo: il passeggino supercar in edizione limitata

L'automotive di lusso incontra il mondo della prima infanzia con la presentazione di Reef AL Giallo, il nuovo passeggino nato dall'esclusiva collaborazione tra Automobili Lamborghini e Silver Cross. Prodotto in soli 500 esemplari a livello globale, Reef AL Giallo porta l'iconico stile delle supercar Lamborghini nel quotidiano dei genitori più esigenti, segnando una nuova frontiera nel design di prodotto e nella contaminazione tra mondi apparentemente distanti.

Il passeggino richiama immediatamente l'estetica e l'innovazione tecnica che contraddistinguono le vetture di Sant'Agata Bolognese. Il colore giallo acceso, ispirato alla celebre palette Lamborghini, si affianca a forme angolari, superfici geometriche e una silhouette dinamica che evocano il linguaggio visivo del marchio. Ogni dettaglio, dal profilo scolpito alla trama a Y ripresa dagli interni delle auto, testimonia una ricerca stilistica senza compromessi.

La progettazione di Reef AL Giallo prende in prestito principi chiave delle supersportive Lamborghini: ingegneria di precisione, risposta dinamica e una cura maniacale per i dettagli. Obiettivo? Offrire ai genitori la stessa sicurezza, agilità e maneggevolezza che si aspettano da una supercar ma declinata nell'ambito della mobilità dei bambini. La manovrabilità fluida, l'intuitività nell'uso quotidiano e la stabilità rappresentano il cuore tecnico del progetto, dove ogni movimento punta al massimo della sicurezza.

Grande attenzione è riservata anche all'innovazione dei materiali: microfibra scamosciata ad alte prestazioni, pelle pregiata e policarbonato lucido, soluzioni mutuate dal mondo automotive ed elaborate per garantire comfort, robustezza e qualità superiore. Ogni elemento è pensato per conciliare prestazioni tecniche avanzate e benessere del bambino, rispecchiando gli standard già applicati alle vetture del Toro.

L'esclusività di Reef AL Giallo si riflette non solo nel design ma anche nella produzione limitata a 500 pezzi, elemento che lo rende un oggetto desiderabile tanto quanto una serie limitata Lamborghini. La collezione si completa con una versione Arancio, sottolineando la cura per i particolari e la raffinatezza condivise con Silver Cross, partner britannico leader nella produzione di articoli premium per la prima infanzia.

Fondata nel 1963 a Sant'Agata Bolognese, Automobili Lamborghini è oggi punto di riferimento nel mondo delle supersportive di lusso, con una gamma 100% ibrida che include la Revuelto V12 HPEV, l'Urus SE Super SUV plug-in e la nuova Temerario HPEV V8. Ogni modello nasce dalla fusione tra prestazioni estreme, design innovativo ed emozione di guida, portando avanti una tradizione fatta di personalizzazione, artigianalità e tecnologie derivate dal motorsport.

Silver Cross, fondata nel 1877, si distingue per la produzione di prodotti raffinati e innovativi dedicati ai più piccoli, con un'attenzione particolare a sostenibilità, design intuitivo e durata nel tempo. La collaborazione con Lamborghini rappresenta la sintesi perfetta tra heritage, maestria artigiana e visione contemporanea, offrendo ai genitori una soluzione esclusiva che rende omaggio al leggendario DNA italiano.