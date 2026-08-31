Giorgio Conte ritorna con il nuovo singolo Didiudiè e annuncia album e romanzo

Giorgio Conte torna sulla scena musicale con Didiudiè, il nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali dopo quasi dieci anni dalla sua ultima pubblicazione. Caratterizzato da vivaci ritmi latin jazz e da un refrain coinvolgente, il brano anticipa l'uscita del prossimo album di inediti intitolato Canzoni animate, previsto per il prossimo autunno per NAR International/ADA Warner.

Il videoclip ufficiale accompagna Didiudiè con una creativa produzione in stop motion, realizzata dallo studio di animazione Seenfilm utilizzando modellini di carta fatti a mano. Seenfilm vanta collaborazioni illustri con artisti internazionali come Frank Sinatra, Eminem, Robbie Williams e Pink Floyd.

In parallelo all'attività discografica, Giorgio Conte si sta cimentando anche con nuovi linguaggi. Recentemente è stato lanciato il podcast Bagni arcobaleno, ispirato all'omonimo spettacolo teatrale e già disponibile in digitale.

Le sorprese non finiscono qui: in autunno uscirà anche il nuovo romanzo di Giorgio Conte, dal titolo Biglietto serie L 273505 (venduto a Voghera), che sarà presentato in anteprima il 3 ottobre al Pisa Book Festival. La poliedricità dell'artista lo conferma come uno dei personaggi più interessanti e versatili del panorama italiano.

Giorgio Conte, artista eclettico, eredita la passione per il jazz, la musica popolare e la canzone francese dai genitori, una passione condivisa anche con il fratello Paolo. Dalla loro collaborazione sono nate composizioni indimenticabili, molte delle quali scritte a quattro mani, e legami con importanti realtà come il clan Celentano. Conte ha firmato brani per interpreti del calibro di Mina, Ornella Vanoni, Fausto Leali, Loretta Goggi, Francesco Baccini, Mireille Mathieu e Wilson Pickett.

Oltre all'attività di compositore, chansonnier e scrittore, la sua creatività si è espressa anche attraverso il disegno e la recitazione. Il suo ultimo album di studio, Sconfinando, risale al 2017. Con Didiudiè e i nuovi progetti in arrivo, Giorgio Conte conferma la sua inesauribile vena artistica e un ritorno destinato a lasciare il segno.