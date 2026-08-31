Snoop Dogg diventa bersaglio in HITMAN World of Assassination: missione gratuita per tutti

Snoop Dogg approda per la prima volta nell'universo di HITMAN World of Assassination, vestendo i panni del carismatico Dr. Cyrus Cane, nuovo bersaglio dell'attesissima missione Elusive Target The Herbalist. L'evento, disponibile oggi e fino al 26 settembre 2026, è accessibile gratuitamente sia per i nuovi giocatori tramite la Free Demo sia per chi possiede già il gioco, su tutte le principali piattaforme tra cui PlayStation, Xbox, PC, Nintendo Switch (e Switch 2), iPhone, iPad e Mac con chip Apple silicon.

Nel ruolo di Dr. Cyrus Cane, Snoop Dogg dà voce e volto a un eccentrico imprenditore nel bel mezzo di un pre-party sontuoso su Haven Island. Il suo ultimo prodotto, i biscotti Morsizzles, è legato a gravi incidenti nei test, e toccherà ad Agent 47 stroncare sul nascere il lancio mondiale eliminando Cane e distruggendo il pericoloso snack. Per accedere alla missione serve il contenuto Haven Island.

L'evento segna anche la prima apparizione nel franchise della coppia padre-figlio Snoop Dogg e Cordell C. Broadus, con quest'ultimo come ospite della festa a fianco del padre. È la prima volta che una vera coppia padre-figlio partecipa insieme a una missione nel mondo di HITMAN.

Snoop Dogg ha commentato con entusiasmo la sua presenza come protagonista: It's definitely an honor to step into a franchise as legendary as HITMAN, with millions of fans. IO Interactive cooked up a truly fine mission, and bringing my son Cordell along for the ride? That's awesome. The final ingredient that's missing is how much style the players are going to be able to bring, so let's see what you can do against Dr. Cyrus Cane.

Con l'inizio della Season of the Herbalist, HITMAN World of Assassination si arricchisce anche di nuovi challenge, Featured Contracts, Twitch Drops come la Purple Streak Proximity Explosive e la skin Green Grapes, oltre al ritorno di Elusive Target iconici come The Undying Returns e nuove ricompense per possessori di IOI Account.

Disponibile anche The Herbalist Pack, nuovo DLC a tema (prezzo consigliato 7,99 euro), con accesso permanente ai contratti The Visionary Arcade e The Herbalist Assignment, il prestigioso Entrepreneur Fur Coat e altre ricompense tra cui oggetti esclusivi e personalizzazioni per la Safehouse.

HITMAN World of Assassination rappresenta il punto d'incontro di tutto il meglio della trilogia moderna, compresi Freelancer mode e tantissimi contenuti a rigiocabilità infinita. Il titolo è disponibile oggi su console e device di ogni tipo, con la promessa di aggiornamenti costanti e nuove esperienze grazie a collaborazioni iconiche come questa.