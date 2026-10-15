Nord Sud Ovest Est: il terzo episodio della serie sugli 883 arriva su Sky e NOW

Il terzo episodio di Nord Sud Ovest Est - La leggendaria storia degli 883 arriva in esclusiva su Sky e in streaming su NOW dal 16 ottobre, pronto a regalare nuove emozioni agli appassionati della musica italiana e agli amanti delle storie di formazione. La serie Sky Original, firmata da Sydney Sibilia, immerge lo spettatore nel 1993 esplosivo di Max Pezzali e Mauro Repetto, interpretati rispettivamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, mentre cercano la chiave per il secondo e ultimo disco che li consacrerà definitivamente.



Essere maturi: questa la sfida lanciata da Claudio Cecchetto ai due giovani protagonisti. Dopo il successo travolgente di Hanno Ucciso l'Uomo Ragno, Max e Mauro si ritrovano di fronte a nuove pressioni: occorre un brano davvero maturo, in grado di portarli ancora in cima alle classifiche. Nel terzo episodio, diretto da Alessio Lauria, i due sono chiamati a partecipare a una festa di Capodanno leggendaria con tutta la crew - Cisco, Nemorino e le new-entry Michela Rossini e Caterina - ma tra dubbi, tensioni e piccole grandi delusioni nulla va come previsto.



Il cuore della seconda stagione è nel racconto di sogni, paure, autenticità e nei rapporti che cambiano quando il successo travolge la quotidianità. A guidare la narrazione sono il nuovo team di regia (Sibilia, Lauria, Simone Godano, Alice Filippi) e la sceneggiatura firmata da Francesco Agostini, Marco Pettenello e Sydney Sibilia, che riportano per otto nuovi episodi lo spirito degli anni '90 e il mito di due outsider della musica italiana.



Il cast si arricchisce di volti noti e new entry: oltre ai protagonisti, tornano Ludovica Barbarito, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Roberto Zibetti e Riccardo Armiento, affiancati da Gaia Zampighi e Rosa Barbolini. La stagione, prodotta da Sky Studios e Groenlandia, cattura la tensione tra la voglia di crescere e la paura di perdere la propria identità, raccontando la genesi di canzoni che hanno segnato una generazione.



Come sottolinea una delle scene emblematiche dell'episodio: "I pezzi pronti sono forti, certo, ma il risultato sembra un Hanno ucciso l'Uomo Ragno 2. Niente di davvero nuovo, nulla che possa farli arrivare primi. Ma come si fa ad arrivare primi? Con i pezzi della maturità. Quelle canzoni che puoi ascoltare mille volte e che, ogni volta, riescono ancora a farti venire la pelle d'oca."



La tensione tra immaturità e successo è ben rappresentata anche nel confronto con Cecchetto e Pierpa, mentre i due ragazzi affrontano le proprie insicurezze e il timore di non riuscire a chiudere l'album decisivo. Ma è proprio da queste incertezze che nasce la forza della loro amicizia: "Lui e Mauro non saranno mai maturi come li vorrebbero Cecchetto e Pierpa. E forse è proprio questo il motivo per cui piacciono tanto alla gente. Su una cosa, però, Max non ha dubbi: finché avrà Mauro al suo fianco, non si arrenderanno mai."



Nord Sud Ovest Est celebra così non solo la storia della band di Pavia, ma anche il coraggio di rimanere fedeli a sé stessi, ricordando al pubblico che la maturità arriva quando si trova la propria voce, senza dimenticare il sogno che ha spinto a iniziare.