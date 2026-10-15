Novepercento debutta con Carmen: la nuova voce che rivoluziona il pop d'autore

Senza compromessi e con una scrittura che graffia il cuore, novepercento arriva sulla scena musicale con il suo primo singolo Carmen, disponibile su tutte le piattaforme digitali. Cantautrice romana classe 2002, Carlotta Migliaccio - questo il suo vero nome - porta uno stile che rifiuta gli stereotipi della musica d'autore e si ancora saldamente alla contemporaneità, unendo tradizione popolare italiana e ritmiche moderne.



L'uscita di Carmen segna l'inizio della collaborazione con Universal Music Italia/EMI Records Italy. Il brano si distingue per l'alchimia tra sonorità popolari, cassa dritta e un immaginario visivo d'impatto, che trova espressione anche in un videoclip dai toni felliniani. Qui, attraverso scene ironiche e surreali - tra preti e suore che ballano, casalinghe disperate e anziani ribelli al tempo - novepercento si fa narratrice di storie quotidiane e universali.



Lontana dal cantautorato tradizionale, novepercento entra a pieno titolo in una nuova generazione di artisti che sanno innovare senza rinnegare la storia. Citando influenze che spaziano da Stromae, Rosalía e Judeline alla profondità narrativa di De André, il suo crossover fonde la potenza evocativa delle parole con la libertà espressiva della musica elettronica e pop, sempre attenta ai dettagli e ai gesti più autentici.



Novepercento presenta così il suo debutto: Io sono gli orecchini, sogno Venezia in fiamme, sono l'urlo di una donna mentre un altro uomo piange, sono in cerca di una madre, del giudizio universale, sogno i nonni d'estate, sono, sono, sono, ma chi sono? Sono gli occhi ormai socchiusi, queste labbra disegnate da un rossetto di provincia, madrelingua inaspettate, son le donne di cui parlo, in un silenzio immacolato, nove come pianeti abbandonati, nove come le muse addolorate, nove come chi ama un po' troppo, non amo, non voglio, non vedo, non parlo, nove, sinfonie di Beethoven e piove, piove musica ed io ho così sete, sono nove e questo è il mio debutto.



Il percorso musicale di novepercento inizia nel Coro delle Voci Bianche del Teatro dell'Opera di Roma, dove sin da piccola coltiva il canto lirico. Crescendo, sente l'esigenza di una voce più personale e, da autodidatta, impara a scrivere, suonare chitarra e pianoforte. Questa evoluzione si riflette in Carmen, pop d'autore dal passo ipnotico e ballabile, architettato per uscire dalla nicchia e parlare anche alle nuove generazioni.



Il singolo viene lanciato dopo un trailer-manifesto social di grande impatto, mantenendo la promessa di canzoni nate dalla vita quotidiana e da osservazioni taglienti. Oggi novepercento vive a Milano e sta realizzando il suo primo progetto discografico con EMI Records Italy, percorrendo uno stile narrativo che permette a chi ascolta di riconoscersi attraverso immagini e sensazioni. Per lei, la musica è presente tanto nelle note quanto nel silenzio che le separa.