Nuova Hyundai SANTA FE: design di grande impatto con spazi ampi e confortevoli

Hyundai ha mostrato le prime immagini della Nuova SANTA FE, svelando una trasformazione netta per il modello di quinta generazione. Fedele allo spirito dell’originale molto apprezzato nel corso degli anni, questa nuova versione del SUV abbraccia la filosofia “nature-meets-city” con un approccio basato sull’analisi dei big-data riguardanti i trend di vita all’aperto più recenti e diffusi.

Già con la quarta generazione del modello, lanciata nel 2018, Hyundai aveva adottato questo approccio non convenzionale, ispirato dallo stile di vita dei clienti, per fornire un’ampia capacità di carico e la massima praticità per ogni attività, sia in città che fuori. Con la Nuova SANTA FE, l’azienda coreana reinterpreta questa filosofia in un design esterno completamente rivisto, che trasmette una grande robustezza combinata con dettagli eleganti e raffinati negli interni spaziosi e versatili.

Il design esterno della Nuova SANTA FE si presenta con una forma squadrata e una silhouette distintiva, derivante dall’allungamento del passo e dalla forma del portellone posteriore. La parte anteriore del veicolo è imponente grazie all’altezza del cofano, alle luci ad H e ai passaruota muscolosi. L’innovativo disegno ad H delle luci, reinterpretando il logo Hyundai, aggiunge un tocco distintivo al frontale.

La vista laterale mostra un interasse maggiorato accanto a un profilo del tetto deciso, volumi scolpiti e linee nette intorno alle ruote. Un ridotto sbalzo anteriore e le ruote da 21 pollici conferiscono al modello un aspetto da SUV robusto e pronto per ogni avventura.

La parte posteriore della Nuova SANTA FE è caratterizzata da linee semplici e da luci con il disegno ad H, in armonia con il frontale, garantendo una presenza distintiva su strada sia di giorno che di notte.

Gli interni della Nuova SANTA FE sono accoglienti e ottimizzati per una spaziosità leader nel segmento. L’ampio spazio offre un ambiente generoso che può ospitare comodamente anche gli stili di vita più avventurosi. Il portellone posteriore si apre su uno spazio che ricorda una terrazza quando aperto, e la seconda e terza fila di sedili sono completamente ripiegabili, fornendo una capacità di carico leader nel segmento e rendendo la vita dei clienti più facile e piacevole in ogni situazione di utilizzo.

Un vero punto di forza della Nuova SANTA FE è la sua unicità in ogni contesto, anche in ambiente urbano. Questo SUV permette alle famiglie più numerose di godere di un’ampia gamma di attività quotidiane senza compromessi, dai semplici acquisti al trasporto di animali domestici, rendendo la loro esperienza più comoda e senza stress.

La ricercatezza degli interni è evidente dalle numerose caratteristiche high-tech, tra cui il doppio caricatore wireless per smartphone e il Panoramic Curved Display, che combina un cluster digitale da 12,3 pollici con uno schermo di infotainment della stessa dimensione, garantendo massima visibilità alla guida e un’elegante esperienza di guida.

I sedili e il cielo, realizzati in tinte chiare, amplificano visivamente la spaziosità, mentre gli inserti soft-touch con motivo effetto legno e la pelle Nappa dei sedili con delicati ricami rendono gli interni ancora più sofisticati. La Nuova SANTA FE incorpora anche materiali sostenibili, come il rivestimento scamosciato del cielo, i tappetini e il retro dei sedili della seconda e terza fila realizzati utilizzando plastica riciclata, così come il cruscotto e i rivestimenti delle portiere in materiali eco-compatibili.

I colori esterni ed interni, ispirati alla luce naturale, sottolineano lo stile unico della Nuova SANTA FE, portando una nuova energia nella vita di tutti i giorni e nelle avventure, sia in città che fuori.

Ulteriori dettagli su questa rivoluzionaria Nuova Hyundai SANTA FE saranno svelati durante la World Premiere ufficiale del modello, prevista ad agosto sul canale YouTube del brand.