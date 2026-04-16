Nuova Toyota Yaris Cross: stile rinnovato per il SUV ibrido bestseller

Toyota Yaris Cross si rinnova con un elegante restyling, rafforzando la sua posizione di best seller nel segmento dei SUV compatti ibridi in Europa. Costruita nello stabilimento Toyota Motor Manufacturing France, la Yaris Cross unisce le qualità caratteristiche della gamma Yaris, come genialità e innovazione, sia nella configurazione che nelle motorizzazioni ibride e nelle dotazioni di sicurezza.

Questi punti di forza sono racchiusi in un SUV compatto, pensato per adattarsi perfettamente allo stile di vita dei clienti europei e italiani. Dalla sua introduzione nel 2021, la Yaris Cross ha riscosso un notevole successo conquistando la vetta tra i modelli Toyota più venduti e conquistando anche il titolo di B-SUV leader di mercato in Europa, con 200.000 unità previste vendute nel 2025. I clienti apprezzano particolarmente il design compatto ma deciso, oltre alle prestazioni efficienti ed emozionanti garantite dalla tecnologia ibrida.



Ispirata al concetto giapponese di kaizen, sinonimo di miglioramento continuo, la nuova Yaris Cross propone soluzioni raffinate e un'evoluzione senza compromessi. Gli ultimi aggiornamenti incarnano uno spirito di raffinatezza ed evoluzione senza compromessi per garantire che la Yaris Cross continui a rappresentare una proposta pienamente soddisfacente nel segmento B-SUV.

La nuova gamma si articolerà nelle versioni "Yaris Cross", "Icon", "Premium" e "GR SPORT", tutte equipaggiate esclusivamente con la motorizzazione 130. Il nuovo modello sarà presto disponibile nei concessionari, confermando l'impegno di Toyota nel proporre vetture sempre più complete ed evolute per il pubblico europeo."