OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Il sassofonista francese Jimmy Sax, uno dei performer più amati a livello internazionale con oltre mezzo miliardo di stream e più di 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, torna con un nuovo progetto discografico: “Jimmy Sax – Live in Pompeii”, disponibile da oggi in digitale e in doppio LP.

Il disco cattura la potenza e l’intensità di un concerto-evento unico, registrato interamente dal vivo nell’Anfiteatro di Pompeii, uno dei luoghi più iconici della storia mondiale. In questa cornice senza tempo, Jimmy Sax si è esibito accompagnato dalla Symphonic Dance Orchestra diretta dal Maestro Vincenzo Sorrentino, regalando al pubblico un’esperienza in cui suono, emozione e location si fondono in un equilibrio perfetto.

«Ciò che ho vissuto con il pubblico lo scorso luglio a Pompeii è esattamente ciò a cui pensi quando dici “un sogno che si avvera” – racconta Jimmy Sax – forse il miglior concerto di sempre, artisticamente parlando; l’energia di quel luogo era magica, il calore e l’amore del pubblico impareggiabili. All’interno del vinile saranno presenti brani mai pubblicati prima d’ora e che spesso sono tra i preferiti dei miei concerti».

Il nuovo album si propone come testimonianza autentica della performance dal vivo, trasmettendo tutta l’energia e l’emozione del momento. I brani, presentati con arrangiamenti che valorizzano la naturale acustica dell’anfiteatro e la potenza dell’orchestra, rappresentano un perfetto equilibrio tra modernità e classicità, tra la libertà del sax e la raffinatezza sinfonica.

La tracklist si articola in due dischi. Nel primo trovano spazio titoli come “The Fight”, “Paris”, “Mama” e “Time”, mentre il secondo include, tra gli altri, “Roméo”, “Una Mattina”, “You” e “No Man No Cry”. Una selezione che ripercorre i momenti più rappresentativi del repertorio di Jimmy Sax, alternando brani già celebri a inediti esclusivi.

Jimmy Sax, al secolo musicista di origini francesi, è divenuto un autentico fenomeno internazionale grazie al carisma inconfondibile e alla capacità di coinvolgere platee intere con il suo sax. Con successi come “No Man No Cry”, certificato Platino in Italia e Oro in Francia, e “Time”, certificato Oro in Italia, ha conquistato un pubblico globale che lo segue nei suoi tour in Europa e oltre.

Dal 2019 si è esibito nelle località più rinomate del mondo, tra cui St. Tropez, Cannes, St Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina e Capri. Negli ultimi anni ha totalizzato oltre 150.000 presenze nei suoi concerti europei e nel 2024 ha calcato palcoscenici prestigiosi come lo Stadio Vélodrome di Marsiglia, in occasione della visita di Papa Francesco, e il Palazzo dello Sport di Roma, davanti a 6.000 spettatori.

Nello stesso anno Jimmy Sax ha pubblicato la sua interpretazione dell’iconico tema di Ludovico Einaudi, “Una Mattina”, e ha percorso il Sud Europa con il Million Miles Summer Tour, conclusosi con una serie di concerti sold out nei teatri francesi, tra cui il celebre Olympia di Parigi. Nel 2025, anticipando il suo tour “Toi & Moi” previsto per il 2026, l’artista ha presentato due nuovi singoli: “You”, dedicata alle persone più importanti della sua vita, e “Toi & Moi”.

Con oltre mezzo miliardo di stream e più di un milione di iscritti su YouTube, Jimmy Sax continua a dimostrarsi uno dei musicisti più versatili e apprezzati della scena contemporanea. Il successo planetario del singolo “No Man No Cry” – che da solo ha superato i 220 milioni di visualizzazioni – e la collaborazione con JUL nel brano “Ibiza”, premiato con il Platino in Francia, confermano la sua capacità di fondere linguaggi musicali diversi e di emozionare un pubblico trasversale.

“Jimmy Sax – Live in Pompeii” è più di un album dal vivo: è la registrazione di un incontro irripetibile tra un artista e un luogo carico di storia, un viaggio sonoro che trasforma la musica in esperienza sensoriale. Un’opera che rinnova la forza comunicativa del jazz contemporaneo, capace di unire le epoche e le generazioni in un’unica, vibrante armonia.