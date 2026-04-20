Olivia Rodrigo conquista Spotify: debutto record per il nuovo singolo e album in arrivo

Olivia Rodrigo torna sotto i riflettori con un successo senza precedenti: il suo nuovo singolo drop dead ha esordito direttamente al primo posto della classifica globale di Spotify, totalizzando oltre 10 milioni di stream nelle prime 24 ore dalla pubblicazione. Questo rappresenta il miglior debutto mai raggiunto dall'artista e il miglior esordio per una cantante femminile su Spotify nel 2026.

Anche il videoclip ufficiale, girato negli spettacolari saloni di Versailles e diretto da Petra Collins, ha già raggiunto la cifra impressionante di oltre 7 milioni di visualizzazioni su YouTube in poche ore. Nel video Olivia attraversa le sale scintillanti del palazzo, esprimendo tutta la frenesia e la gioia di una nuova storia d'amore pronta a sbocciare.

Il brano anticipa l'attesissimo terzo album in studio di Rodrigo, you seem pretty sad for a girl so in love, che sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 giugno sia in formato digitale che fisico. Il disco è stato realizzato con il produttore Daniel Nigro, già al fianco di Olivia nei precedenti successi SOUR e GUTS.

In una recente intervista ad Apple Music con Zane Lowe, la cantautrice americana ha spiegato il significato della traccia: Credo che questa canzone sia sempre stata il primo step di questo nuovo viaggio. Parla del primo appuntamento e cerca semplicemente di catturare tutte quelle emozioni che si provano quando si incontra qualcuno per cui si prova qualcosa, quando si è infatuati di quella persona. È il primo capitolo del libro ed è molto gioioso. Credo che da qui i sentimenti inizino a fluire e a evolversi. È il punto di partenza (del disco).

Rodrigo conferma il suo status di star internazionale dopo aver venduto oltre 36 milioni di copie con i suoi dischi, collezionando tre Grammy Awards e numerosi altri riconoscimenti tra cui Billboard Awards, BRIT e American Music Awards. Il suo primo tour globale nel 2022 ha registrato il tutto esaurito in 40 città, mentre il recente GUTS World Tour ha superato quota 100 date sold out in 64 città e 21 Paesi, valendole il titolo di Artista in tour dell'anno secondo Billboard.

SOUR e GUTS hanno debuttato entrambi al primo posto delle classifiche internazionali, segnando record di vendite e streaming. Rodrigo si conferma la prima artista donna in quasi un decennio a piazzare i suoi primi due album in testa alla Billboard 200 e la più giovane della storia della Hot 100 a debuttare con tre successi al numero uno.

Con drop dead Olivia Rodrigo firma un ritorno col botto e apre la strada a un nuovo capitolo artistico che si preannuncia già memorabile.