Il patrimonio nascosto d'Italia si apre: sabato 3 ottobre visita gratuita ad archivi e biblioteche storiche

Sabato 3 ottobre, gli archivi e le biblioteche private di tutta Italia apriranno le proprie porte al pubblico per la V edizione di Carte in Dimora. L'iniziativa, promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane e patrocinata dal Ministero della Cultura, dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco e da ANCI, offre una straordinaria opportunità di esplorare un patrimonio spesso invisibile, fondamentale per comprendere l'identità e l'evoluzione culturale del Paese.

L'ingresso sarà gratuito e permetterà di scoprire documenti, pergamene, carteggi, fotografie, libri e archivi d'impresa che raccontano secoli di storia italiana. Si tratta di materiali che testimoniano lo sviluppo delle comunità, del paesaggio, delle attività economiche e della vita sociale in tutte le regioni.

L'iniziativa coinvolge non solo le dimore storiche associate ad ADSI ma anche fondazioni, musei pubblici e privati, allargando il perimetro della partecipazione e valorizzando la ricchezza culturale diffusa sul territorio. Nelle dimore storiche, gli archivi e le biblioteche rappresentano una straordinaria forma di eredità viva. Non raccontano soltanto ciò che siamo stati, ma ci aiutano a comprendere come si sono sviluppate le realtà territoriali, sociali ed economiche del Paese. Questi luoghi restituiscono una prospettiva di lungo periodo indispensabile per interpretare il cambiamento. Rendere accessibile questo patrimonio significa mettere a disposizione della collettività conoscenze, esperienze e storie che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico dichiara la presidente dell'associazione.

Tra i luoghi aperti, figurano dimore e archivi in ogni angolo d'Italia: dal Palazzo Nardis a L'Aquila e la Fondazione Summa a Pescara, al Museo della Liquirizia Giorgio Amarelli in Calabria, fino agli archivi storici di Firenze, Torino, Parma e Venezia. Degna di nota la partecipazione anche di case museo, fondazioni come quella dedicata a Franco Zeffirelli, e istituzioni come la Scuola Normale Superiore di Pisa.

Carte in Dimora rinnova così l'impegno per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale privato, promuovendo una visione delle dimore storiche come infrastrutture culturali aperte e radicate nella vita dei territori, capaci di generare benefici concreti per l'intera collettività.

L'elenco delle dimore, archivi e biblioteche partecipanti, suddivisi per regione e provincia, comprende realtà di Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto. È una mappa ideale in grado di guidare appassionati e curiosi in un suggestivo viaggio nella memoria nazionale.

Sabato 3 ottobre sarà dunque un giorno speciale: la storia diventa accessibile, la memoria si fa risorsa viva e condivisa, pronta a essere letta, studiata e reinterpretata dalle generazioni di oggi e di domani.