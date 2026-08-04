Dagood YL porta il corrido trap in Italia: fuori il nuovo album Demonio

Il nuovo fenomeno della scena urban italiana, Dagood YL, ha pubblicato il suo nuovo album Demonio, disponibile in digitale, segnando un momento epocale per il genere dei corridos tumbados nel nostro paese.

Dagood YL, appena diciassettenne, si conferma pioniere del corrido trap in Italia, distinguendosi per una miscela di sonorità urban contemporanee, influenze latine e l'impatto delle periferie romane. Demonio raccoglie dieci tracce, tra cui Bruce Wayne, Presidente, Dom Perignon, La Scopo Co O' Sguardo, Calice de Vino, Lagucci, Giuseppe Zanotti, Rodrigo Risivi, First Day Out e la title track Demonio. La raccolta offre uno spaccato autentico delle ambizioni, delle contraddizioni e dei sogni di una nuova generazione.

Dagood YL si ispira ai grandi nomi del genere messicano come Peso Pluma, Natanael Cano e Fuerza Regida, reinventando i corridos tumbados per la realtà italiana. Nessuno, prima di lui, era riuscito a dare voce a questa corrente musicale attraversando l'immaginario prorompente delle periferie di Roma e fondendolo con influenze internazionali. Dagood YL irrompe nella scena partendo dalla sua stanza nei pressi di San Giorgio di Acilia, periferia sud della capitale, vivendo condizioni difficili e riuscendo comunque a costruire una connessione forte con il pubblico esclusivamente attraverso la musica.

Negli ultimi mesi il suo nome è diventato sempre più centrale nella scena urban italiana, attirando l'attenzione di artisti come Ghali, Sadturs, Kid Yugi, Sick Luke, Side, Astro e Guè che hanno riconosciuto il valore del percorso artistico di Dagood. Simbolico il suo debutto live sul palco dei Magazzini Generali di Milano, reso possibile da un permesso speciale, seguito dall'ospitata al Nameless Festival.

La fine degli arresti domiciliari segna per Dagood YL l'inizio di una nuova fase: il video di Camicia e Zanotti, parte dell'album #FREEDAG e realizzato in collaborazione con artisti come twentyone21, IDRA Rxx, Seven e Smokey Cold Heart Kid, diventa il primo tassello di un percorso artistico in rapida evoluzione. Un linguaggio personale e riconoscibile che contribuisce a far conoscere e consolidare anche in Italia un genere già affermato sulle scene internazionali.

Con una fanbase sempre più fedele costruita grazie a brani come Camicia e Zanotti, Uber, Jimmy Choo, Mafia e Borse Chanel nella Town Freestyle, Dagood YL si impone come una delle voci più originali e controcorrente della nuova scena musicale italiana. La pubblicazione del singolo Rodrigo Risivi, il video VVS REMIX e il successo internazionale di colleghi come Peso Pluma testimoniano l'apertura definitiva dell'Italia a un genere che, grazie a Dagood, sta riscr ivendo le regole dell'urban nazionale.