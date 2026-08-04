Alguer Summer Festival 2026: grandi nomi della musica italiana ad Alghero

L'Alguer Summer Festival 2026 porta ad Alghero artisti come Luca Carboni, Blanco, Il Volo e Mannarino in un evento che unisce musica e cultura locale.

Prosegue con successo la quinta edizione dell'Alguer Summer Festival, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate sarda, ospitato all'Anfiteatro Ivan Graziani di Alghero. La manifestazione annuale conferma la sua vocazione di unire musica, cultura e territorio, animando la città e offrendo al pubblico un'esperienza indimenticabile.

Domani, 5 agosto, salirà sul palco Luca Carboni con lo spettacolo RIO ARI O, un viaggio tra musica, immagini e parole attraverso i suoi più grandi successi. Ad accompagnarlo una band di otto elementi: Antonello Giorgi alla batteria, Mauro Patelli alle chitarre, Ignazio Orlando al basso, Antonello D'Urso (chitarra e direzione musicale), Fulvio Ferrari (pianoforte e tastiere), Gabriele Miceli (chitarre), Fabrizio Luca (percussioni) e Andrea Ferrario (sax e tastiere).

Il 6 agosto sarà la volta di Blanco, uno degli artisti più amati del momento, che presenterà dal vivo i brani del nuovo progetto discografico MÀ insieme ai grandi successi che hanno segnato la sua carriera. Domenica 9 agosto Il Volo farà tappa con il World Tour 2026-2027, portando ad Alghero il repertorio che li ha resi celebri tra Italia, Spagna e Grecia. Mannarino salirà invece sul palco l'11 agosto con la tournée estiva che segna il suo ritorno dopo tre anni, presentando anche i nuovi brani dell'album Primo amore, uscito a maggio.

Il festival continua a sorprendere anche nella seconda metà di agosto. In cartellone sono previsti Madame (18 agosto), Marco Masini (19 agosto), Capo Plaza (20 agosto), Fulminacci (21 agosto), Caparezza (22 agosto), Voglio Tornare Negli Anni '90 (23 agosto) e Daniela Lucangeli (27 agosto). Il programma integra anche eventi delle rassegne Rockn' Beer and Music e Frequenze, strutturate per coinvolgere pubblici diversi e valorizzare l'identità culturale della Sardegna.

Le collaborazioni tra Shining Production, Roble Factory, Gian Production, AEBV ets, ARC Suoni Diversi e il supporto del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero confermano la solidità organizzativa della rassegna. Il Rockn'Beer and Music amplia lo storico format sardo Rockn'Beer, mantenendo lo spirito originale e proponendo una dimensione itinerante. Frequenze intende invece intrecciare musica, comicità, psicologia e attualità per creare un polo culturale innovativo sull'isola.

L'Alguer Summer Festival 2026 si conferma così un evento di riferimento per la musica e la cultura italiana, capace di animare l'estate sarda con un'offerta artistica di altissimo livello e un'atmosfera unica.