Pavarotti 90: all’Arena di Verona per celebrare il novantesimo anniversario del Maestro

Il mondo della musica si prepara a celebrare un’icona: Luciano Pavarotti. Nell’anno in cui il leggendario tenore avrebbe compiuto novant’anni, la Fondazione Luciano Pavarotti ha annunciato un evento straordinario: Pavarotti 90, un grande concerto che si terrà il 30 settembre 2025 nella maestosa cornice dell’Arena di Verona.

Questo evento imperdibile sarà un omaggio al percorso artistico unico di Pavarotti, un artista che ha saputo abbattere le barriere tra l’opera e il grande pubblico, portando la lirica dai teatri ai grandi spazi aperti e toccando il cuore di milioni di persone. La sua visione di una musica senza confini, unita alla sua generosità e apertura mentale, lo ha portato a realizzare eventi innovativi come I Tre Tenori e Pavarotti & Friends, accogliendo con entusiasmo nuovi generi e idealmente unendo tutti in un grande abbraccio musicale.

Il concerto Pavarotti 90 vedrà la partecipazione di un cast d’eccezione, a partire dagli amici di una vita Plácido Domingo, José Carreras e Andrea Bocelli. Accanto a loro, saliranno sul palco grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale, con la presenza annunciata di Laura Pausini, artista italiana di fama mondiale da sempre nel cuore del Maestro e protagonista di numerosi Pavarotti & Friends. Nei prossimi giorni verranno svelati altri nomi di spicco del pop che renderanno omaggio al tenore.

Il cuore della serata sarà dedicato alla grande tradizione lirica, con l’esibizione di alcuni dei più eminenti artisti del panorama operistico internazionale. In particolare, saranno presenti tenori che hanno condiviso con Luciano Pavarotti non solo una lunga carriera, ma anche una profonda amicizia, considerandolo un mentore e un modello ineguagliabile. Oltre a Plácido Domingo e José Carreras, il pubblico potrà ascoltare le voci di Andrea Bocelli, Yusif Eyvazov, Vittorio Grigolo, Jonathan Tetelman, Fabio Sartori, Marcelo Álvarez e Francesco Meli. Il parterre di stelle liriche sarà completato dai soprani Angela Gheorghiu, Mariam Battistelli, Carmen Giannattasio e Giulia Mazzola.

Le performance degli artisti saranno accompagnate dalla Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un ensemble composto da giovani musicisti di straordinario talento, nato per onorare l’eredità artistica del Maestro. L’orchestra unisce la solidità della tradizione classica con un’apertura verso nuovi linguaggi musicali, in linea con la visione di Pavarotti di unire cultura e popolarità.

L’evento, prodotto da Friends&Partners, non sarà solo un concerto, ma un vero e proprio “Memorial” per ricordare Luciano Pavarotti attraverso testimonianze, ricordi, video e, naturalmente, le straordinarie performance sul palco.

Coerentemente con l’impegno di Pavarotti verso i più bisognosi e i giovani talenti, una parte dei proventi del concerto sarà devoluta all’Antoniano di Bologna per l’Operazione Pane e alla Fondazione Luciano Pavarotti per sostenere i giovani cantanti lirici e la Casa Museo di Modena. Il concerto darà spazio anche a giovani voci del panorama lirico internazionale, a cui il Maestro ha fatto da mentore, per interpretare i brani che Pavarotti ha reso celebri in tutto il mondo.