Hyundai lancia la nuova app myHyundai: esperienza digitale più semplice e connessa

Hyundai introduce la nuova versione dell'app myHyundai, portando l'esperienza digitale dei clienti a un nuovo livello di semplicità e connettività. L'applicazione, disponibile gratuitamente su Apple e Android in 43 Paesi europei, vanta un'interfaccia completamente ridisegnata per garantire una navigazione più fluida, veloce e accessibile.



Grazie all'integrazione tra myHyundai e Bluelink, tutte le funzionalità dedicate al veicolo e ai servizi Hyundai sono ora disponibili in un'unica piattaforma digitale. Questa evoluzione risponde direttamente ai suggerimenti ricevuti dagli utenti, puntando a offrire un'esperienza personalizzata e su misura per ogni esigenza.



La nuova homepage, pensata per mettere in evidenza le funzionalità più rilevanti, permette agli utenti di accedere con rapidità ai comandi di controllo remoto e di gestire la propria Hyundai anche tramite smartwatch compatibili. La sezione Mappa è stata arricchita con nuovi filtri e un sistema di calcolo del percorso evoluto, capace di individuare assistenza, concessionarie, parcheggi, autolavaggi e punti di interesse in pochi secondi.



Per i possessori di modelli elettrici, la pianificazione del viaggio viene ulteriormente semplificata grazie a un calcolatore che organizza le soste per la ricarica in modo automatico.



Un importante aggiornamento riguarda anche la gestione degli appuntamenti di assistenza: è ora possibile richiedere e confermare appuntamenti dal proprio smartphone, rendendo più veloce ogni procedura.



L'app si distingue inoltre per la sezione Driving Insights, che restituisce dati dettagliati sulle abitudini di guida, fornendo uno strumento prezioso per conoscere e ottimizzare i propri spostamenti quotidiani.



L'ecosistema digitale si completa con Hyundai Pay, attraverso cui è possibile gestire i pagamenti dei servizi, acquistare pacchetti aggiuntivi e accedere alle Features on Demand per arricchire la propria Hyundai di nuove funzionalità anche dopo l'acquisto.



L'obiettivo, secondo Hyundai, è quello di accompagnare il cliente in ogni fase dell'esperienza di mobilità, dalla gestione dell'auto alla pianificazione dei viaggi, dalla manutenzione ai servizi digitali.



La nuova app myHyundai rappresenta un ulteriore passo nel percorso di trasformazione digitale del Brand, con l'obiettivo di offrire una tecnologia sempre semplice, intuitiva e utile nella quotidianità. Un'unica app diventa il punto di accesso a un ecosistema di servizi in continua evoluzione, capace di accompagnare il cliente in ogni fase dell'esperienza d'uso: dalla gestione della vettura alla pianificazione dei viaggi, dalla manutenzione ai servizi connessi, fino alle nuove opportunità offerte dalla mobilità digitale.



Hyundai conferma così la sua crescente presenza sul mercato europeo e italiano, mantenendo fede alla propria visione di Progress For Humanity e offrendo ai propri clienti una gamma di soluzioni smart per una mobilità sempre più green, digitale e personalizzata.