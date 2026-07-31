Lucky Red porta tre film in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia 2026

Saranno tre i film presentati da Lucky Red in concorso alla 83° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia nel 2026. L'attesa edizione del festival si apre con una selezione eterogenea che attraversa generi, culture e storie, coinvolgendo registi internazionali e interpreti riconosciuti.



Film di apertura sarà INK, diretto da Danny Boyle e interpretato da Jack O'Connell, Guy Pearce e Claire Foy. Un adrenalinico viaggio cinematografico che racconta la storia di un gruppo di visionari e anticonformisti accomunati da un'idea rivoluzionaria: creare un nuovo modo di fare informazione, capace di offrire al pubblico ciò che desidera davvero e destinato a cambiare il volto del mondo in cui viviamo oggi. Boyle, già premiato in passato con successi internazionali, si cimenta in una riflessione sul potere dei media e sulla trasformazione dei processi comunicativi.



Accanto alla presenza britannica, il concorso vede l'arrivo di LOOK BACK di Koreeda Hirokazu. Il regista giapponese, noto per il suo sguardo attento ai sentimenti umani e alla crescita dei suoi personaggi, affida il racconto a Deguchi Natsuki e Makita Ajuche. Fujino è un'adolescente talentuosa e determinata. Kyomoto è riservata e solitaria. Dal loro incontro, nato dalla passione per il disegno, inizia un percorso lungo tredici anni per realizzare il sogno di diventare due autrici manga. Un film che promette di emozionare, raccontando la forza dei legami e la determinazione nel seguire le proprie passioni.



Completa la selezione Lucky Red WOMAN UNKNOWN, film di May el-Toukhy, con Mathilde Arcel e Carsten Bjørnlund. Marie, una giovane governante, sta per sposare il ricco e anziano vedovo per cui lavora, Christian. Marie, però, custodisce un segreto: durante la Seconda guerra mondiale ha avuto una relazione con un soldato tedesco e il suo passato minaccia di tornare a chiederle il conto. È così costretta a fare tutto ciò che è in suo potere per preservare il suo nuovo status di padrona di casa nel caos del dopoguerra. Un dramma intenso che esplora i conflitti personali e sociali nel periodo turbolento del secondo dopoguerra europeo.



I tre titoli confermano la volontà di Lucky Red di investire sulla qualità autoriale e sulla diversità delle storie, portando alla Mostra del Cinema opere che spaziano dal thriller sociale al racconto di formazione, fino al dramma storico. Gli occhi di cinefili e addetti ai lavori saranno puntati sulle interpretazioni degli attori coinvolti e sulle reazioni di pubblico e critica nelle sale del Lido.