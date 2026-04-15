Pirelli P Zero R: il nuovo pneumatico per la Porsche 911 Turbo S da 711 CV

Pirelli annuncia il lancio di una versione esclusiva del pneumatico P Zero R, sviluppata appositamente per la nuova Porsche 911 Turbo S. Si tratta della variante più potente nella leggendaria storia sessantennale della gamma 911, capace di sprigionare ben 523 kW (711 CV) e 800 Nm di coppia, che richiedono la massima efficienza e prestazioni dall'equipaggiamento.

Il P Zero R nasce dall'esperienza di Pirelli nel motorsport, integrando una mescola sviluppata nei circuiti e adattata alla guida su strada quotidiana. Questa tecnologia condivide il DNA con le soluzioni racing più evolute già impiegate nel segmento prestige, assicurando una risposta dinamica di altissimo livello alle supercar più performanti. Il risultato è un pneumatico in grado di offrire massima tenuta sull'asciutto e su superfici diverse, sicurezza anche sul bagnato e un comfort acustico migliorato grazie allo studio specifico del battistrada.

In linea con la strategia Pirelli Perfect Fit, ogni P Zero R per Porsche 911 Turbo S è progettato per adattarsi in modo preciso alle caratteristiche tecniche uniche di questo modello. L'anteriore mantiene la misura 255/35 ZR 20, mentre il posteriore utilizza coperture 325/30 ZR 21, con dieci millimetri in più di larghezza rispetto alla precedente generazione, garantendo così trazione e bilanciamento ottimali. La marcatura N sul fianco testimonia lo sviluppo congiunto Pirelli-Porsche per ottenere il fitment perfetto su ogni versione 911.

Lavorando su resistenza al rotolamento ed efficienza, Pirelli offre così una soluzione capace di esaltare sia le performance estreme che l'utilizzo quotidiano dell'icona sportiva di Stoccarda. Una scelta che conferma l'impegno del brand milanese nel guidare l'innovazione nel settore pneumatici, unendo eredità racing, sicurezza e piacere di guida ai massimi livelli.