Police presenta TO BE True Me: le nuove fragranze che celebrano autenticità e stile per la Gen Z

Police lancia TO BE True Me, due profumi iconici per lui e per lei pensati per la Gen Z. Packaging specchiato, design originale e autenticità al centro.

Il brand Police celebra il quindicesimo anniversario dell'iconico teschio TO BE con il lancio di due nuove fragranze definite dalla ricerca di autenticità: TO BE True Me, una per lui e una per lei, nate per incarnare la vera essenza di una generazione che desidera esprimere se stessa senza filtri.

Le nuove creazioni vogliono riconnettersi alle radici più profonde della linea TO BE, recuperando il simbolo di Amleto, protagonista della storica campagna adv e figura emblematica di chi cerca risposte e senso nell'esistenza. L'idea alla base di TO BE True Me, oggi reinterpretata in chiave contemporanea, richiama il viaggio personale di chi sceglie di essere autentico. To Be True Me è un invito a guardarsi allo specchio e riconoscersi, senza filtri, senza ruoli, senza compromessi.

Il tema dello specchio si riflette anche nel design del flacone, divenuto un vero e proprio simbolo di identità: il celebre teschio TO BE viene presentato in versione cromata, silver per lui e rosa per lei, con superfici riflettenti che richiamano il confronto con se stessi. Anche il packaging rafforza questo concetto, trasformando l'astuccio in una dichiarazione di unicità.

TO BE True Me For Man, creato dal profumiere Jerome De Marino, è un fougère aromatico che si apre con note fresche di arancia dolce e accordo Breeze, per arrivare al cuore di geranio, fiori d'arancio, noce moscata e carvi. Il fondo, a base di fava tonka, legno di sandalo e vetiver bourbon, restituisce una scia intensa, vibrante e misteriosa. Il profumo vuole riflettere tutte le sfaccettature dell'uomo Police, la sua energia, il desiderio di autenticità e l'irresistibile voglia di esprimere se stesso.

Per la versione femminile, TO BE True Me For Woman è firmata da Christelle Heyraud ed è una fragranza ambrata gourmand legnosa che si apre sulla freschezza del bergamotto e l'accordo cremoso di pistacchio, avvolti da una nota di fresia. Il cuore svela la dolcezza vegetale di Figolide™, insieme al cocco latteo e zucchero filato, mentre il fondo di caramello, vaniglia e sandalo regala una scia luminosa ed estremamente femminile. La fragranza celebra un ideale di donna luminosa, sensuale e autentica, che trova in TO BE True Me un invito a esprimere la propria personalità senza compromessi.

Il claim della nuova collezione è racchiuso in una domanda che diventa manifesto: To Be or not? Be True. Una sfida a scegliere sempre la verità di sé, contro ogni convenzione, in una società dove la ricerca di autenticità è più urgente che mai.