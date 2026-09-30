Le Iene tornano su Italia 1: nuovi dettagli su Yara e Garlasco, intervista esclusiva a Boccia

La nuova puntata de Le Iene porta alla luce inattesi sviluppi sui casi Yara Gambirasio e Garlasco, e una confessione esclusiva di Maria Rosaria Boccia.

Le Iene tornano in prima serata con un nuovo appuntamento carico di rivelazioni sui più discussi casi di cronaca italiani e con un'intervista esclusiva a Maria Rosaria Boccia.

Nella puntata, Luigi Pelazza ripercorre gli ultimi sviluppi nel caso dell'omicidio di Yara Gambirasio. Sono passati anni dalla condanna definitiva all'ergastolo di Massimo Bossetti, ma la vicenda si arricchisce di inediti dettagli sui reperti emersi grazie all'accesso della difesa ai materiali d'indagine. L'avvocato Claudio Salvagni e il genetista forense Marzio Capra hanno rivelato cosa hanno scoperto lo scorso 7 febbraio 2025, parlando delle fotografie ad alta definizione e dei risultati dei cinque test antigene-anticorpo su giubbotto e felpa della giovane vittima. Nella nuova trasmissione saranno presentati ulteriori documenti che mostrano anomalie ancora più gravi, elementi che potrebbero mettere in discussione la ricostruzione dei fatti finora accettata.

Riflettori accesi anche sul delitto di Garlasco. Un servizio di Alessandro De Giuseppe fa emergere la possibilità che i test negativi sui pedali della bici di Alberto Stasi fossero già noti dal 2007. Nuove testimonianze inedite raccolte dalla trasmissione darebbero sostegno a questa tesi, riaprendo il dibattito e facendo luce su uno dei punti più controversi dell'intera vicenda giudiziaria.

Ospite nella puntata anche Maria Rosaria Boccia che, senza filtri, si racconta a Gaston Zama. I riflettori si accendono sul suo rapporto con l'ex conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, e sulla tanto discussa foto del presunto bacio tra i due. Boccia apre il cuore ai microfoni delle Iene: confidenze sulla sua vita privata, sul legame con Ranucci e sulle difficili settimane che la vedono imputata in un delicato processo dopo la denuncia dell'ex ministro Gennaro Sangiuliano, per stalking aggravato, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione. Le dichiarazioni in trasmissione arrivano a pochi giorni dall'inizio di questo attesissimo procedimento.



