ANNA conquista l'Italia con Benihana e il tour sold out: i record della regina del rap

ANNA sorprende i fan con il videoclip Benihana e nuovi record. Album e singoli ai vertici delle classifiche, tour sold out, regina della scena rap italiana.

ANNA continua a lasciare il segno nella scena musicale italiana. L'artista, che da due anni è la femminile più ascoltata nel paese, ha pubblicato a sorpresa il videoclip di Benihana, nuovo singolo estratto dall'album di successo Million Dollar Babe. Con 45 dischi di platino, 13 dischi d'oro e oltre 4 milioni di copie certificate in Italia, ANNA conferma il suo status di fenomeno generazionale.

Il brano Benihana racconta la crescita personale e artistica di ANNA, la sua capacità di trasformare ostacoli in energia positiva, con testi ironici e riferimenti pop che la rendono unica nel panorama urban contemporaneo. Million Dollar Babe, il suo ultimo progetto, ha debuttato al primo posto della classifica album FIMI, rimanendo in vetta per due settimane consecutive e ottenendo la certificazione Oro in breve tempo.



Il singolo White Girl Wasted ha raccolto oltre 35 milioni di stream, raggiungendo la top5 dei singoli più venduti e la top10 radio, diventando il brano urban più ascoltato dell'estate. Successo travolgente anche per il Million Dollar Babe Tour: le date nei principali palasport italiani sono andate rapidamente esaurite, tra cui quelle di Firenze, Napoli, Milano e Roma.

ANNA è la prima donna italiana a raggiungere la n.1 nella classifica album FIMI nel 2026 e la più giovane ad aver conquistato la vetta con i suoi primi due album nelle prime settimane di vendita. "VERA BADDIE", l'album di debutto del 2024, ha ottenuto il 5xPlatino, restando per nove settimane consecutive al primo posto. Lo scorso anno il singolo Désolée, certificato Platino, ha dominato l'estate e le classifiche per sei settimane.

Il calendario del tour 2026 testimonia la crescita costante dell'artista, che toccherà città come Pesaro, Padova, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna e Roma, incontrando un pubblico sempre più fedele e numeroso.

A 22 anni, ANNA si conferma regina del rap e icona per una generazione pronta a celebrare la diversità e la determinazione. Con milioni di stream, numeri da record e palazzetti sold out, la sua musica racconta nuova consapevolezza e la forza di chi non ha paura di brillare.