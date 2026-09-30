Samsung svela Galaxy Tab S12 e Galaxy SmartTag3: innovazione e produttività

Samsung amplia il suo ecosistema con due dispositivi di punta: la nuova serie Galaxy Tab S12 e Galaxy SmartTag3. Entrambi progettati per offrire esperienze sempre più intelligenti e connesse, i nuovi prodotti segnano un passo avanti in termini di tecnologia e versatilità nel panorama mobile.



La serie Galaxy Tab S12, composta da Galaxy Tab S12 Ultra e Galaxy Tab S12+, si distingue per prestazioni di nuova generazione, autonomia prolungata e un design ultrasottile che punta su robustezza e portabilità. Entrambi i tablet integrano le più recenti funzionalità Galaxy AI, pensate per potenziare la produttività quotidiana e stimolare la creatività.



Il display Dynamic AMOLED 2X, ampio e brillante, offre una resa cromatica di livello superiore, ideale per studio, lavoro e uso creativo. L'S Pen inclusa consente un'esperienza d'uso fluida e precisa, rendendo questi dispositivi strumenti indispensabili sia per la gestione delle attività che per progetti ambiziosi. La compatibilità con applicazioni professionali come Adobe Photoshop per tablet rafforza ulteriormente l'offerta, mettendo a disposizione degli utenti una suite di strumenti completi pensati per ogni esigenza.



Oltre ai tablet, Samsung introduce Galaxy SmartTag3, il tracker più evoluto della famiglia Galaxy SmartTag. Più compatto e leggero rispetto alla generazione precedente, SmartTag3 si distingue per l'innovativa compatibilità cross-platform tra dispositivi Galaxy e iOS. L'evoluzione della Galaxy Find Network rende la localizzazione ancora più precisa, offrendo un controllo affidabile su oggetti personali, bagagli e anche animali domestici.



Con la nuova serie Tab S12 e Galaxy SmartTag3, Samsung conferma la volontà di ridefinire gli standard del settore attraverso tecnologie all'avanguardia e prodotti pensati per un pubblico sempre più esigente. La promessa è quella di un'esperienza utente più intelligente, produttiva e connessa che abbraccia sviluppo professionale, studio e lifestyle.