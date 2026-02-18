Raf torna a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: un inno all’amore e al tempo

Dopo undici anni di assenza, Raf torna in gara al Festival di Sanremo 2026, segnando la sua quinta partecipazione alla kermesse ligure. L’artista, all’anagrafe Raffaele Riefoli, presenterà sul palco dell’Ariston “Ora e per sempre”, una ballad romantica e introspettiva scritta a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli.

Il brano rappresenta, secondo lo stesso cantautore, un viaggio nella memoria, un atto di sincerità e di vulnerabilità espresso attraverso la musica. “Non è solo una canzone, è un insieme di fotogrammi di vita vissuta, è un racconto autobiografico che prende forma attraverso parole cariche di verità” racconta Raf. L’ispirazione sarebbe nata in modo del tutto casuale, da un vecchio foglio trovato durante la scrittura: “Stavo pensando al testo del brano quando da un cassetto è spuntato un biglietto ritagliato da un vecchio quaderno con le pagine ingiallite. Era la mia promessa di matrimonio, scritta in spagnolo, perché sposai Gabriella nel 1996 a Campo Florido, vicino L’Avana. La promessa chiudeva con: hasta que la muerte nos separe. Io in quel frangente la trovai un po’ malinconica, quindi la cancellai e la cambiai scrivendo con la matita, sullo stesso biglietto: ahora y para siempre”.

“Ora e per sempre” nasce così come un tributo all’amore che resiste al tempo e alle sfide della vita. Ogni verso del brano custodisce un ricordo autentico, ogni nota è testimonianza di emozioni vissute. “Ci vuole coraggio per mettersi a nudo e condividere i propri sentimenti più reconditi e senza filtri. È come aprire una finestra sul proprio mondo interiore e invitare chi ascolta a entrare, a sentire, e forse a riconoscersi”, spiega ancora Raf.

A undici anni dall’ultima esibizione sanremese, l’artista vive questo ritorno come una nuova sfida. “Vivo serenamente questo momento, voglio divertirmi e ce la metterò tutta affinché sia così. Voglio che questo Sanremo sia nell’album dei miei ricordi più belli. Ora e per sempre è la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e che continuano a vivere insieme, confrontandosi con un mondo che è completamente cambiato”. Il brano si fa così specchio di una relazione che attraversa le generazioni, mantenendo intatta la forza dei sentimenti.

Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Raf duetterà con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, celebre hit anni ’80 di Nik Kershaw, omaggio a una stagione musicale che ha segnato profondamente la sua carriera.

Con alle spalle 40 anni di carriera, 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, Raf resta una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana. Autore e interprete di successi entrati nella memoria collettiva come “Self Control”, “Infinito”, “Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale” e “Cosa resterà degli anni ’80”, il cantautore continua a rappresentare una pietra miliare del pop nazionale.

Il Festival di Sanremo 2026 segnerà anche il ritorno di Raf sotto l’etichetta Warner Records / Warner Music Italy, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Dopo la partecipazione sanremese, l’artista si dedicherà alle registrazioni del suo prossimo album e a una nuova stagione di live che lo porterà in giro per l’Italia con il tour “Infinito – Estate 2026”, seguito in autunno dal progetto indoor “Infinito – Palasport 2026”.

Tra le tappe estive spiccano Capurso, Trieste, Palermo, Castiglioncello, Sirolo e Acri, mentre gli appuntamenti autunnali nei palazzetti toccheranno Napoli (9 ottobre), Milano (12 ottobre) e Roma (17 ottobre).

A venticinque anni dall’uscita del brano “Infinito”, uno dei simboli più forti della sua discografia, Raf promette uno spettacolo trascinante e ricco di emozioni. Un viaggio musicale che unisce passato e presente, dimostrando ancora una volta che la sua voce e la sua sensibilità artistica restano, oggi come allora, infinite. Ora e per sempre.