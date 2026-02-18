Connect with us

Hi, what are you looking for?

??????????

Spettacolo

Raf torna a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: un inno all’amore e al tempo

Published

Dopo undici anni di assenza, Raf torna in gara al Festival di Sanremo 2026, segnando la sua quinta partecipazione alla kermesse ligure. L’artista, all’anagrafe Raffaele Riefoli, presenterà sul palco dell’Ariston “Ora e per sempre”, una ballad romantica e introspettiva scritta a quattro mani con il figlio Samuele Riefoli.

Il brano rappresenta, secondo lo stesso cantautore, un viaggio nella memoria, un atto di sincerità e di vulnerabilità espresso attraverso la musica. “Non è solo una canzone, è un insieme di fotogrammi di vita vissuta, è un racconto autobiografico che prende forma attraverso parole cariche di verità” racconta Raf. L’ispirazione sarebbe nata in modo del tutto casuale, da un vecchio foglio trovato durante la scrittura: “Stavo pensando al testo del brano quando da un cassetto è spuntato un biglietto ritagliato da un vecchio quaderno con le pagine ingiallite. Era la mia promessa di matrimonio, scritta in spagnolo, perché sposai Gabriella nel 1996 a Campo Florido, vicino L’Avana. La promessa chiudeva con: hasta que la muerte nos separe. Io in quel frangente la trovai un po’ malinconica, quindi la cancellai e la cambiai scrivendo con la matita, sullo stesso biglietto: ahora y para siempre”.

“Ora e per sempre” nasce così come un tributo all’amore che resiste al tempo e alle sfide della vita. Ogni verso del brano custodisce un ricordo autentico, ogni nota è testimonianza di emozioni vissute. “Ci vuole coraggio per mettersi a nudo e condividere i propri sentimenti più reconditi e senza filtri. È come aprire una finestra sul proprio mondo interiore e invitare chi ascolta a entrare, a sentire, e forse a riconoscersi”, spiega ancora Raf.

A undici anni dall’ultima esibizione sanremese, l’artista vive questo ritorno come una nuova sfida. “Vivo serenamente questo momento, voglio divertirmi e ce la metterò tutta affinché sia così. Voglio che questo Sanremo sia nell’album dei miei ricordi più belli. Ora e per sempre è la storia d’amore di due persone che si sono conosciute verso la fine degli anni ’80 e che continuano a vivere insieme, confrontandosi con un mondo che è completamente cambiato”. Il brano si fa così specchio di una relazione che attraversa le generazioni, mantenendo intatta la forza dei sentimenti.

Per la serata delle cover, in programma venerdì 27 febbraio, Raf duetterà con i The Kolors sulle note di “The Riddle”, celebre hit anni ’80 di Nik Kershaw, omaggio a una stagione musicale che ha segnato profondamente la sua carriera.

Con alle spalle 40 anni di carriera, 14 album in studio e oltre 20 milioni di dischi venduti, Raf resta una delle voci più amate e riconoscibili della musica italiana. Autore e interprete di successi entrati nella memoria collettiva come “Self Control”, “Infinito”, “Sei la più bella del mondo”, “Il battito animale” e “Cosa resterà degli anni ’80”, il cantautore continua a rappresentare una pietra miliare del pop nazionale.

Il Festival di Sanremo 2026 segnerà anche il ritorno di Raf sotto l’etichetta Warner Records / Warner Music Italy, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga carriera. Dopo la partecipazione sanremese, l’artista si dedicherà alle registrazioni del suo prossimo album e a una nuova stagione di live che lo porterà in giro per l’Italia con il tour “Infinito – Estate 2026”, seguito in autunno dal progetto indoor “Infinito – Palasport 2026”.

Tra le tappe estive spiccano Capurso, Trieste, Palermo, Castiglioncello, Sirolo e Acri, mentre gli appuntamenti autunnali nei palazzetti toccheranno Napoli (9 ottobre), Milano (12 ottobre) e Roma (17 ottobre).

A venticinque anni dall’uscita del brano “Infinito”, uno dei simboli più forti della sua discografia, Raf promette uno spettacolo trascinante e ricco di emozioni. Un viaggio musicale che unisce passato e presente, dimostrando ancora una volta che la sua voce e la sua sensibilità artistica restano, oggi come allora, infinite. Ora e per sempre.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Giochi

CODE VEIN II: Il viaggio nel tempo che ridefinisce l’Action RPG

Motori

Mercedes‑Benz celebra 140 anni di innovazione con un viaggio epico intorno al mondo

Test

Dacia Bigster: la nostra prova su strada

Tecnologia

Google annuncia un nuovo impegno a sostegno dell’innovazione e della crescita in Italia

Spettacolo

Malika Ayane torna a Sanremo con “animali notturni” e annuncia il tour teatrale

Focus

Kia PV5: arriva in Italia il multispazio elettrico

Motori

“C’è un posto per chi sogna”: Mercedes‑Benz e Sony Pictures Animation insieme per il film “GOAT”

Spettacolo

Welo firma il jingle ufficiale del Festival di Sanremo 2026: da “Emigrato” la nuova sigla della 76ª edizione

Motori

Vespa celebra l’Anno del Cavallo con la nuova Vespa 946 Horse

Spettacolo

Ditonellapiaga e Tony Pitony insieme a Sanremo: ironia e swing per la serata delle cover

Società

I Bambini delle Fate portano la fiamma olimpica: un simbolo di inclusione e speranza per Milano Cortina 2026

Sport

Coca‑Cola celebra la “pins mania” olimpica al The Peak di Milano

Società

“Quarto Grado”: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e i dubbi sull’omicidio Paganelli

Spettacolo

Tommaso Paradiso porta la sua anima romantica al 76° Festival di Sanremo con “I romantici”

Società

“Quarto Grado”: nuovi dubbi sul delitto di Federica Torzullo e aggiornamenti sul caso di Garlasco

Spettacolo

Chiello torna con “Agonia”: il nuovo concept album in uscita il 20 marzo

Spettacolo

Adriano Celentano torna in pista: il suo classico “L’Emozione Non Ha Voce” rinasce nel remix di Samuele Sartini

Spettacolo

PETIT torna ad emozionarci e annuncia l’uscita del suo nuovo singolo “PERDONAMI” in collaborazione con Mimì

Motori

Genesis: debutto in Italia per il top brand coreano

Turismo

San Valentino in Franciacorta: gusto, eleganza e arte a Villa Baiana

Spettacolo

Fulminacci annuncia “Fulminacci all’Aperto” dopo Sanremo e il nuovo album “Calcinacci”

Spettacolo

Goran Bregović e la sua Orchestra accendono il Pordenone Blues & Co. Festival 2026

Giochi

Battlefield 6 Stagione 2: nuove mappe, modalità Crepuscolo e Operazione Augur rivoluzionano il fronte europeo

Spettacolo

Nitro pronto a infiammare i palchi italiani con l’“Incubi Tour”

Motori

Hyundai rinnova Hyundai Renting: partnership strategica con Arval per il noleggio a lungo termine

Spettacolo

“Dizionario del Festival di Sanremo”: la nuova opera di Eddy Anselmi racconta 75 anni di storia della musica italiana

Spettacolo

Salmo pubblica oggi il nuovo singolo e video “Crackers” in attesa dell’album “Hellvisback 10 years later” fuori il 3 aprile

Giochi

King of Tokyo sbarca nel mondo dei videogiochi: il debutto ufficiale a maggio 2026

Motori

Vredestein Quatrac Pro 2: il nuovo pneumatico all-season che unisce design e prestazioni

Motori

Mazda presenta “Craft Journeys”: un viaggio nell’arte della maestria artigianale

Spettacolo

Fabrizio Grecchi porta in scena il suo “Beatles Piano Solo”: un tributo esclusivo al mito dei Fab Four

Spettacolo

Raf torna a Sanremo 2026 con “Ora e per sempre”: un inno all’amore e al tempo

Giochi

Test Drive Unlimited Solar Crown arriva su PlayStation Plus Extra e Premium

Tecnologia

Garmin presenta Catalyst 2: il nuovo alleato intelligente per migliorare in pista

Spettacolo

Lana Del Rey torna con il nuovo singolo “White Feather Hawk Tail Deer Hunter”

Motori

Opel Corsa YES Special Edition: stile, colore e tecnologia per distinguersi

Motori

Dal 550 Spyder alla 911: il contagiri centrale che definisce il DNA Porsche

Senza categoria

Fano accoglie la terza edizione di “Sopravènto”: il festival che unisce musica e mare

Società

Mastella e Di Pietro a confronto sul referendum della giustizia: il dibattito a “Realpolitik”

Spettacolo

The Kid LAROI annuncia un’unica data italiana al Fabrique di Milano nel 2026
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

Fulminacci annuncia “Fulminacci all’Aperto” dopo Sanremo e il nuovo album “Calcinacci”

Mentre si prepara a calcare il palco dell’Ariston per la 76ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Stupida sfortuna”, Fulminacci inaugura un...

4 minuti ago

Spettacolo

Goran Bregović e la sua Orchestra accendono il Pordenone Blues & Co. Festival 2026

Il Pordenone Blues & Co. Festival raggiunge un traguardo importante con la sua 35ª edizione e celebra l’evento con l’annuncio di un nuovo imperdibile...

11 minuti ago

Spettacolo

Nitro pronto a infiammare i palchi italiani con l’“Incubi Tour”

Manca poco più di un mese al ritorno live di Nitro, una delle voci più potenti e originali del rap italiano. Il 24 marzo...

42 minuti ago

Spettacolo

“Dizionario del Festival di Sanremo”: la nuova opera di Eddy Anselmi racconta 75 anni di storia della musica italiana

È arrivato in libreria e negli store digitali “Dizionario del Festival di Sanremo – Interpreti, autori, presentatori e conduttori”, il nuovo libro di Eddy...

4 ore ago