Raf torna dal vivo con “Infinito – Estate 2026”: annunciato il tour estivo e i concerti nei palasport

A pochi giorni dalla sua quinta partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Ora e per sempre”, scritto insieme al figlio Samuele Riefoli, Raf annuncia le prime date del tour “Infinito – Estate 2026”. L’artista, tra i protagonisti più amati della musica italiana, si prepara a un’estate all’insegna dei grandi live che lo porteranno in tutta Italia dal 16 luglio al 20 settembre 2026.

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 16:00 di venerdì 13 febbraio su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Il tour è organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo srl e Momy Records.

Il calendario di “Infinito – Estate 2026” prevede tappe in alcune delle location più suggestive del Paese: il 16 luglio a Capurso (BA) per il Multiculturita Summer Festival, il 18 luglio a Carovigno (BR) all’Arena 30/40, il 1° agosto al Forte di Bard (AO), il 3 agosto al Castello San Giusto di Trieste, il 6 agosto a Castiglioncello (LI) al Castello Pasquini, l’8 agosto a Sirolo (AN) al Parco della Repubblica, l’11 agosto al Teatro di Verdura di Palermo per il Dream Pop Festival, il 12 agosto all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT) per Etna in Scena, il 14 agosto al Teatro di Acri (CS) per l’Estate Acrese, il 22 agosto alla Versiliana Festival di Marina di Pietrasanta (LU), il 1° settembre in Piazza dei Signori a Vicenza per il Vicenza Festival, il 19 settembre al Palaterni di Terni per Tributo d’Autore e infine il 20 settembre al Barrocci Festival di Sant’Angelo di Gatteo (FC).

L’artista, che vanta una carriera lunga oltre quarant’anni, guarda al futuro con entusiasmo e con la consueta voglia di condividere emozioni sul palco. Parallelamente alle date estive, Raf ha annunciato anche tre appuntamenti nei palasport italiani: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Tre eventi che promettono di essere un’esperienza musicale intensa, un percorso attraverso i brani che hanno fatto la storia della musica italiana.

Il tour celebra i 25 anni di “Infinito”, una delle canzoni più iconiche della discografia di Raf, un vero evergreen che continua a emozionare generazioni di ascoltatori. “Infinito – Palasport 2026” sarà quindi non solo un concerto, ma un viaggio nel tempo e nei ricordi, tra sonorità e testi che hanno accompagnato la vita di milioni di fan.

Nel corso della sua carriera, Raf ha pubblicato 14 album in studio e venduto oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo. Brani come Self Control, Sei la più bella del mondo, Il battito animale, Cosa resterà degli anni ’80, Ti pretendo, Stai con me e Non è mai un errore hanno segnato la storia della musica italiana, scalando le classifiche e conquistando l’affetto del pubblico. Canzoni che, nonostante il passare degli anni, restano vive e vibranti, confermando l’impatto del suo talento da cantautore, autore e compositore capace di fondere emozione, modernità e melodia.

Con “Infinito – Estate 2026”, Raf celebra una carriera fatta di autenticità e passione. Un ritorno sul palco che segnerà una nuova tappa nel percorso di un artista che, dopo più di quattro decenni di musica e successi, continua a parlare al cuore del pubblico con la stessa intensità di sempre.

