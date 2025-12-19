Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Raf è pronto a tornare sul palco con un nuovo e imponente progetto live. Il cantautore, tra le voci più apprezzate e autentiche del panorama musicale italiano, annuncia il tour “INFINITO – PALASPORT 2026”, che lo porterà nel prossimo autunno in tre delle principali arene italiane: il 9 ottobre al Palapartenope di Napoli, il 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 17 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma.

L’artista, che si prepara a calcare per la quinta volta il palco del Festival di Sanremo tra i Big in gara con il brano “Ora e per sempre”, festeggia così anche i 25 anni dall’uscita di “Infinito”, uno dei successi simbolo della sua carriera e autentico evergreen della musica pop italiana. Il nuovo tour, organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo Srl e Momy Records, promette di essere un viaggio musicale attraverso oltre quarant’anni di musica e di emozioni.

I biglietti saranno disponibili dalle ore 18:00 di giovedì 18 dicembre su ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. L’attesa dei fan è già altissima per questi tre appuntamenti che si prospettano imperdibili, in cui Raf ripercorrerà le tappe più importanti della sua carriera: 14 album in studio, oltre 20 milioni di dischi venduti e migliaia di concerti in Italia e nel mondo.

Nella sua lunga carriera Raf ha regalato al pubblico canzoni che sono diventate veri e propri classici, brani che hanno segnato un’epoca e continuano a essere cantati da generazioni diverse. Da “Self Control” a “Sei la più bella del mondo”, da “Il battito animale” a “Cosa resterà degli anni ’80”, passando per “Ti pretendo” e “Stai con me”, fino a “Non è mai un errore”, la sua musica ha saputo attraversare il tempo mantenendo intatta la capacità di emozionare.

Con “INFINITO – Palasport 2026” Raf offrirà uno show intenso e coinvolgente: un percorso artistico costruito con autenticità, eleganza e passione, che conferma la sua forza interpretativa e la freschezza della sua scrittura. La combinazione tra repertorio storico e sensibilità contemporanea renderà questi tre eventi un’occasione unica per rivivere la straordinaria parabola di un artista che ha contribuito a definire la storia del pop italiano.

Nel frattempo cresce anche la curiosità per il suo ritorno al Festival di Sanremo, con un brano dal titolo evocativo e dal forte impatto emotivo. “Ora e per sempre” – si legge nel comunicato – “si preannuncia come una canzone di successo che arriverà dritto al cuore, per l’intensità del racconto in musica di una bellissima storia d’amore”.

Un doppio appuntamento dunque attende Raf: il ritorno sul palco dell’Ariston e quello nei palasport italiani, per un 2026 che promette di essere all’insegna della musica, dell’energia e della passione di uno dei più grandi cantautori del nostro Paese.

Raf – “INFINITO – PALASPORT 2026”

9 ottobre 2026 – Napoli, Palapartenope

12 ottobre 2026 – Milano, Unipol Forum

17 ottobre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport