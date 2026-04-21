Range Rover Traces: l'installazione bespoke che celebra l'artigianalità alla Milan Design Week 2026

Range Rover presenta Traces, un'installazione site-specific creata in collaborazione con Storey Studio in occasione della Milan Design Week 2026. Questo evento, uno dei più attesi nel panorama internazionale del design, fa da cornice a un percorso immersivo che celebra la personalizzazione d'eccellenza firmata Range Rover Bespoke.



Traces mette al centro l'idea di artigianalità, creatività e individualità. L'installazione interpreta il concetto di oggetto del desiderio su misura, offrendo ai visitatori una panoramica sulle infinite possibilità di personalizzazione dei veicoli Range Rover. La filosofia di design della casa inglese viene così esaltata in un contesto che valorizza la leadership creativa internazionale.



La scelta di presentare questa esperienza esclusiva presso la Galleria Meravigli, dal 21 al 26 aprile 2026, sottolinea la volontà di mettere in dialogo innovazione stilistica e maestria artigianale.



L'installazione celebra il servizio di personalizzazione d'eccellenza Range Rover Bespoke, dove artigianalità, creatività e individualità convergono.



Aperta al pubblico per tutta la durata della Design Week, Traces si propone come uno spazio di ispirazione, tra tradizione manifatturiera e futuro dell'automotive di lusso. Un appuntamento imperdibile per chi ama l'estetica, la ricerca dei dettagli e l'esperienza tailor-made che solo Range Rover sa offrire.