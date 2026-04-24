Rauw Alejandro lancia Dando Vueltas: inno latino alla Coppa del Mondo FIFA 2026

Rauw Alejandro torna con un nuovo singolo, Dando Vueltas, in collaborazione con Buchanan's Blended Scotch Whisky, sponsor ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026 in Nord e America Latina.

Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e rappresenta un omaggio alla passione, all'energia e alla creatività che la comunità latina porta nel calcio. Il processo creativo, guidato dall'artista portoricano insieme ai produttori Eduardo Cabra, Edgar Barrera, Rios e Sebastian Otero, punta a celebrare il senso di unità e festa che caratterizza i tifosi latini.

Il videoclip di Dando Vueltas accompagna l'uscita del singolo e offre un'esperienza visiva intensa, incentrata sulla resilienza e sul linguaggio universale del calcio. Al centro del video la classe lavoratrice latinoamericana, che rappresenta forza collettiva e motore dell'economia globale. Il contributo dei celebri coreografi Rich+Tone, già noti per le loro iconiche coreografie nel mondo dello spettacolo, aggiunge ulteriore valore alla produzione, fondendo tradizione e innovazione nella narrazione musicale.

Se la vita fosse più simile al calcio, i confini non conterebbero, ogni lingua ci unirebbe e celebreremmo tutti insieme - afferma Rauw Alejandro - Ho sempre sognato di diventare un calciatore e ricordo quanto la musica fosse fondamentale prima di ogni partita. Ora, come artista, il mio modo di entrare nel mondo del calcio è attraverso la musica. Collaborare con Buchanan's mi ha dato l'opportunità di creare una canzone speciale per la mia comunità, che rifletta la gioia, l'energia e la connessione che il calcio porta a così tante persone.

Per noi, il calcio non è solo uno sport: è il modo in cui ci riuniamo come famiglia - ha dichiarato Neil Shah, Global Brand Director di Whisk(e)y - La canzone 'Dando Vueltas' di Rauw rappresenta la sintesi di tutto ciò che rende così speciale l'esperienza del calcio latino. Mentre Buchanan's Scotch Whisky continua a celebrare la Coppa del Mondo FIFA 2026 mettendo al centro musica, ritmo e comunità, invitiamo i fan a unirsi alla nostra famiglia scelta e a celebrare insieme lo spirito del gioco.

Rauw Alejandro, tra le stelle più brillanti del reggaeton e figura di spicco della scena Latin di Sony Music, consolida la sua posizione con questo nuovo progetto. L'artista vanta collaborazioni con Rosalía, Shakira, Selena Gomez, Anuel AA e Camilo; tra i suoi successi spiccano premi internazionali come 2 Latin GRAMMY Awards, 4 nomination ai GRAMMY, 2 Billboard Latin Music Awards, 5 Premios Tú Música Urbano, 2 Premios Juventud e un iHeart Radio Award. I suoi singoli e album sono stati certificati più volte oro e platino anche in Italia, confermando l'ampio impatto globale della sua musica.

Nel 2025 ha pubblicato il sesto album in studio, Cosa Nuestra: Capítulo 0, da cui sono nate hit come Carita Linda, GuabanSexxx e Besito en la Frente, tutte ai vertici delle classifiche Latin. Con Dando Vueltas, Rauw Alejandro prosegue nel suo intento di avvicinare la musica latina a un pubblico sempre più internazionale, segnando una tappa importante in vista della Coppa del Mondo FIFA 2026.