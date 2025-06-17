Renato Zero, “L’Orazero in Tour” continua: nuovi sold out e due nuove date

Dopo il grande successo dei primi annunci, Renato Zero arricchisce ulteriormente la corsa de “L’Orazero in Tour”, la tournée che lo riporterà sul palcoscenico per riabbracciare il suo pubblico a partire da gennaio 2026. Il tour, prodotto da Tattica, attraverserà i principali palasport italiani fino al mese di aprile, confermando ancora una volta la straordinaria attesa che accompagna ogni nuovo progetto del cantautore romano.

L’annuncio di oggi porta con sé due importanti novità: una nuova data a Mantova, il 14 marzo al PalaUnical, e un quarto appuntamento a Conegliano, il 17 marzo alla Prealpi SanBiagio Arena. Entrambi gli eventi si aggiungono a una serie di spettacoli già completamente esauriti: sold out le precedenti tappe dell’11 e 13 marzo a Mantova, così come quelle del 18, 20 e 21 marzo a Conegliano. I biglietti per i nuovi concerti saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di venerdì 7 novembre sui principali circuiti di vendita autorizzati.

In concomitanza con l’apertura delle prevendite, la stessa data segna anche l’arrivo in radio del nuovo singolo di Renato Zero, “Se t’innamorerai”, tratto dall’album di inediti “L’Orazero”. La traccia, curata negli arrangiamenti dal Maestro Alterisio Paoletti, è, come descritto nel comunicato, “un’autentica benedizione a chi si apre al sentimento, un inno all’amore come forza vitale, rigeneratrice e liberatrice”. Un messaggio coerente con la poetica di Zero, da sempre interprete dell’amore in tutte le sue forme e sfumature.

Il calendario del tour si presenta come una vera e propria celebrazione live: si parte da Roma, con sei serate consecutive al Palazzo dello Sport dal 24 gennaio al 1° febbraio, per proseguire a Firenze (11-15 febbraio), Torino (7-8 marzo), Mantova (11, 13 e 14 marzo), Conegliano (17, 18, 20 e 21 marzo), Bologna (24 marzo), Pesaro (28 marzo), Eboli (4 aprile), Bari (8-9 aprile) e infine Messina (15, 16 e 18 aprile). Un itinerario che testimonia l’abbraccio caloroso del pubblico in ogni città, dagli storici fan alle nuove generazioni.

L’artista si prepara così ad accendere ancora una volta i palazzetti italiani, con un tour che non è solo una serie di concerti, ma un percorso simbolico tra emozione, memoria e rinascita. Come suggerisce il titolo stesso, “L’Orazero” rappresenta un nuovo punto di partenza: un momento per riflettere, celebrare e ricominciare, insieme alla comunità affezionata che continua a seguirlo con instancabile devozione.

Renato Zero torna sul palco, e ancora una volta, tutto esaurito è soltanto l’inizio.