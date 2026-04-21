Renault Twingo protagonista della Milano Design Week 2026: il ritorno del design che fa sorridere

Renault riaccende i riflettori su uno dei modelli più iconici della sua storia con “Twingo – The Frog is back”, una campagna che punta a celebrare il ritorno di un’auto entrata nell’immaginario collettivo europeo. Il progetto creativo, sviluppato dall’agenzia LePub, nasce con l’obiettivo di rilanciare il legame emotivo tra il pubblico e la city car francese, trasformando la nuova comunicazione in un vero e proprio racconto di brand.

Il concept della campagna gioca su un riferimento simbolico forte: la rana, elemento che richiama immediatamente il design simpatico, compatto e distintivo della storica Twingo. Un’immagine evocativa che unisce nostalgia e innovazione, due leve fondamentali per il posizionamento SEO e comunicativo di un modello destinato a tornare protagonista nel panorama automotive.

Alla guida del progetto creativo figurano Cristiana Boccassini e Mihnea Gheorghiu, Global Chief Creative Officer, insieme a Luca Boncompagni, Chief Creative Officer. La direzione esecutiva è stata affidata a Bruno Vohwinkel, con il coordinamento creativo di Angela Stasolla. Il lavoro sul design è stato seguito da Andrea Ferlauto, mentre la direzione artistica porta la firma di Mattia Mingardo e del copywriter Giorgio Turco.

Un ruolo centrale è stato ricoperto anche dal comparto digitale, sempre più strategico nelle campagne automotive moderne. La parte visual e digital art è stata curata da Federico Montini, Alessandro Carrieri, Tommaso Cattani e Silvia Loguercio, con il supporto della produzione digitale guidata da Vittorio Cafiero e Simona Caldarini. Questo approccio multicanale è fondamentale per massimizzare la visibilità online e intercettare ricerche legate a keyword come Renault Twingo 2026, nuova campagna Twingo e ritorno Renault Twingo.

Sul fronte strategico, la campagna si avvale del contributo di Ricardo Coen, Head of Strategy, e di Andrea Togliani, Strategy Director, affiancati da Barbara Gileno per la comunicazione strategica. La produzione dei contenuti è stata invece coordinata da Manuela Rossi, con il supporto di Remigio Guerriero e Marta Calderara Dalla Cola.

Particolarmente significativo il contributo artistico di Marcantonio, nome di riferimento nel panorama del design contemporaneo, la cui partecipazione aggiunge una forte componente estetica e culturale al progetto. La gestione artistica è stata affidata a Pocko, con Chiara Pozzi, mentre l’animazione grafica è stata realizzata da 22Dogs, a conferma di una produzione dal taglio fortemente visuale e distintivo.

La campagna è completata da una filiera produttiva di alto profilo, con Trees Home per la content production, General Jingles per la produzione audio e Apload srl come event & production agency. La direzione cliente e la leadership produttiva sono state curate da Lara Mandurino, con la direzione artistica di Claudio Arumi e Alice Grossi.

Con “The Frog is back”, Renault non si limita a rilanciare un modello storico, ma costruisce una narrazione capace di unire memoria, design e innovazione, elementi sempre più decisivi nel settore automotive e nella comunicazione digitale orientata alla SEO.