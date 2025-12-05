rob trionfa a X Factor 2025 davanti a 16mila persone a Napoli

Roberta Scandurra, in arte rob, è la vincitrice di X Factor 2025. La giovane cantautrice di Trecastagni (Catania), 20 anni, appartenente alla squadra di Paola Iezzi, ha conquistato il pubblico e la giuria nella finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, imponendosi come la vera “underdog” dell’edizione. La proclamazione è arrivata al termine di una serata spettacolare, in diretta su Sky, NOW e TV8, di fronte a un pubblico di oltre 16mila persone.

Al secondo posto si è classificato eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, mentre il terzo gradino del podio è andato a DELIA del team di Jake La Furia. Quarto posto per PierC della squadra di Francesco Gabbani.

Con il suo stile pop-punk, rob ha saputo distinguersi proponendo nel corso delle settimane reinterpretazioni audaci e intense di brani iconici della musica italiana e internazionale. Tra i titoli che hanno segnato il suo percorso ci sono classici come *“Call Me”* dei Blondie, *“Heads Will Roll”* degli Yeah Yeah Yeahs, *“You Oughta Know”* di Alanis Morissette e *“Ti sento”* dei Matia Bazar. L’inedito con cui ha vinto si intitola “CENTO RAGAZZE” ed è una travolgente scarica pop punk che racconta la fine di una storia d’amore vissuta come una crisi d’astinenza, in cui la protagonista affronta la disillusione e l’assenza della persona amata.

La storia musicale di rob non è certo improvvisata: nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest come “Artist of the Year”, ottenendo una borsa di studio per un workshop di songwriting alla Berklee College of Music di Boston, esperienza che ha contribuito a definire la sua identità artistica.

La finale di Napoli è stata uno spettacolo nel segno dell’energia, della musica e delle emozioni. L’apertura ha visto un’esplosione di luci, suoni e colori grazie a un set di musica elettronica che ha infiammato la piazza. L’attesissima Laura Pausini ha regalato un momento magico con la sua performance di *“Ritorno ad amare”* di Biagio Antonacci, ricevendo una lunga ovazione dal pubblico. Non meno coinvolgente l’intervento dell’ospite internazionale Jason Derulo, che ha fatto ballare Piazza del Plebiscito con un medley formato da “Talk Dirty”, “Who Hurt You” e “Want To Want Me”, anticipando la sua unica data italiana del tour mondiale prevista all’Unipol Arena di Bologna il 6 marzo 2026.

La competizione si è giocata in tre manche decisive. Nella prima, “My Song”, ogni concorrente ha presentato un brano rappresentativo: rob ha scelto *“Città vuota”*, storico successo di Mina, conquistando tutti con la sua intensità interpretativa. La seconda manche, “Best Of”, ha ripercorso i momenti migliori della stagione: rob ha brillato ancora con “Un’emozione da poco”*, “Bring Me to Life” e “Ti sento”. Infine, nella terza manche, i finalisti hanno proposto i loro inediti: “SICILIA BEDDA” per DELIA, “punto” per eroCaddeo, “Neve Sporca” per PierC e “CENTO RAGAZZE” per rob.

Nota dopo nota, emozione dopo emozione, la serata è culminata con l’annuncio di Giorgia, che tra coriandoli e fuochi d’artificio ha proclamato la vittoria della giovane artista siciliana, chiudendo una stagione ricca di talento e sorprese.

Subito dopo la proclamazione sono stati aperti ufficialmente i casting per X Factor 2026, che promette di raccogliere la nuova generazione di talenti pronti a calcare il palco più celebre della musica italiana.

rob ha portato la sua autenticità, la sua energia e la sua passione, dimostrando che anche gli “outsider” possono scrivere la storia di un grande show televisivo. La notte di Napoli le appartiene: è lei la voce di X Factor 2025.