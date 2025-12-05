Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

rob trionfa a X Factor 2025 davanti a 16mila persone a Napoli

Published

Roberta Scandurra, in arte rob, è la vincitrice di X Factor 2025. La giovane cantautrice di Trecastagni (Catania), 20 anni, appartenente alla squadra di Paola Iezzi, ha conquistato il pubblico e la giuria nella finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, imponendosi come la vera “underdog” dell’edizione. La proclamazione è arrivata al termine di una serata spettacolare, in diretta su Sky, NOW e TV8, di fronte a un pubblico di oltre 16mila persone.

Al secondo posto si è classificato eroCaddeo della squadra di Achille Lauro, mentre il terzo gradino del podio è andato a DELIA del team di Jake La Furia. Quarto posto per PierC della squadra di Francesco Gabbani.

Con il suo stile pop-punk, rob ha saputo distinguersi proponendo nel corso delle settimane reinterpretazioni audaci e intense di brani iconici della musica italiana e internazionale. Tra i titoli che hanno segnato il suo percorso ci sono classici come *“Call Me”* dei Blondie, *“Heads Will Roll”* degli Yeah Yeah Yeahs, *“You Oughta Know”* di Alanis Morissette e *“Ti sento”* dei Matia Bazar. L’inedito con cui ha vinto si intitola “CENTO RAGAZZE” ed è una travolgente scarica pop punk che racconta la fine di una storia d’amore vissuta come una crisi d’astinenza, in cui la protagonista affronta la disillusione e l’assenza della persona amata.

La storia musicale di rob non è certo improvvisata: nel 2022 aveva vinto il Tour Music Fest come “Artist of the Year”, ottenendo una borsa di studio per un workshop di songwriting alla Berklee College of Music di Boston, esperienza che ha contribuito a definire la sua identità artistica.

La finale di Napoli è stata uno spettacolo nel segno dell’energia, della musica e delle emozioni. L’apertura ha visto un’esplosione di luci, suoni e colori grazie a un set di musica elettronica che ha infiammato la piazza. L’attesissima Laura Pausini ha regalato un momento magico con la sua performance di *“Ritorno ad amare”* di Biagio Antonacci, ricevendo una lunga ovazione dal pubblico. Non meno coinvolgente l’intervento dell’ospite internazionale Jason Derulo, che ha fatto ballare Piazza del Plebiscito con un medley formato da “Talk Dirty”, “Who Hurt You” e “Want To Want Me”, anticipando la sua unica data italiana del tour mondiale prevista all’Unipol Arena di Bologna il 6 marzo 2026.

La competizione si è giocata in tre manche decisive. Nella prima, “My Song”, ogni concorrente ha presentato un brano rappresentativo: rob ha scelto *“Città vuota”*, storico successo di Mina, conquistando tutti con la sua intensità interpretativa. La seconda manche, “Best Of”, ha ripercorso i momenti migliori della stagione: rob ha brillato ancora con “Un’emozione da poco”*, “Bring Me to Life” e “Ti sento”. Infine, nella terza manche, i finalisti hanno proposto i loro inediti: “SICILIA BEDDA” per DELIA, “punto” per eroCaddeo, “Neve Sporca” per PierC e “CENTO RAGAZZE” per rob.

Nota dopo nota, emozione dopo emozione, la serata è culminata con l’annuncio di Giorgia, che tra coriandoli e fuochi d’artificio ha proclamato la vittoria della giovane artista siciliana, chiudendo una stagione ricca di talento e sorprese.

Subito dopo la proclamazione sono stati aperti ufficialmente i casting per X Factor 2026, che promette di raccogliere la nuova generazione di talenti pronti a calcare il palco più celebre della musica italiana.

rob ha portato la sua autenticità, la sua energia e la sua passione, dimostrando che anche gli “outsider” possono scrivere la storia di un grande show televisivo. La notte di Napoli le appartiene: è lei la voce di X Factor 2025.

In this article:, , , , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Spettacolo

CHIELLO per la prima volta è in gara al Festival di Sanremo 2026

Test

Suzuki Swift Hybrid 1.2 Top: la nostra prova su strada

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Giochi

Leggende Pokémon: Z‑A – Megadimensione introduce MegaZeraora, la nuova e potente MegaEvoluzione

Spettacolo

FABRI FIBRA: in partenza domani il tour nei Superclub italiani

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Spettacolo

X Factor 2025: rob, DELIA, PierC ed eroCaddeo in finale

Spettacolo

Carolina Benvenga incanta il web con “La Canzone del Natale”

Spettacolo

“Squallor” di Fabri Fibra compie dieci anni: edizione speciale in vinile e CD per celebrare un disco di culto

Spettacolo

X Factor: PierC esce con “Neve Sporca”: un dialogo sincero con il bambino che è stato

Moda

Google Pixel e Golden Goose insieme per portare l’AI negli store di tutto il mondo

Test

Mazda CX-30 2.5L Skyactiv-G 140cv: la nostra prova su strada

Sport

Francesca Michielin dà voce all’inno della FITP: “Di Campo in Campo”

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Spettacolo

Spirit de Milan: una settimana tra tango, jazz e tradizione milanese

Motori

EICMA 2025: LETBE torna con la nuova gamma “Mechanical Pets” e rivoluziona il concetto di motocicletta

Motori

Tesla Model 3 Standard debutta in Italia: la nuova porta d’ingresso alla mobilità elettrica

Spettacolo

OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Motori

Nuova Volkswagen T-Roc: il SUV compatto che inaugura l’era dell’ibrido totale

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Spettacolo

THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

Società

Citroën e Generation Ami: il potere delle parole contro il bullismo

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Giochi

TEKKEN 8 accoglie Miary Zo: la nuova lottatrice che chiude la Season 2

Spettacolo

GEOLIER: torna con il suo nuovo singolo “081”, fuori oggi ovunque

Tecnologia

LG punta sulla sostenibilità: Digital Signage più efficiente e a basse emissioni

Spettacolo

Caparezza torna con “Pathosfera”: la nuova forza emotiva di “Orbit Orbit”

Motori

Inaugurata la mostra “ACI e gli automobilisti: una storia lunga 120 anni”

Sport

Sony Music Italy e AS Roma celebrano i 50 anni di “ROMA (NON SI DISCUTE, SI AMA)”

Spettacolo

ENZO DONG: fuori oggi ovunque il suo nuovo album “LIFE IS A TARANTELLA”

Spettacolo

MIKA torna sulle scene con “Immortal Love”

Giochi

Dawn of War IV: i Dark Angels scendono in campo nel nuovo capitolo della saga

Motori

Stellantis accelera sulla guida automatizzata con il progetto europeo Hi‑Drive

Spettacolo

Guns N’ Roses: arrivano “Atlas” e “Nothin”, i nuovi brani che segnano il ritorno della band

Tecnologia

Motorola presenta l’esclusiva edizione speciale motorola edge 70 nel Pantone Color of the Year 2026

Spettacolo

rob trionfa a X Factor 2025 davanti a 16mila persone a Napoli
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

OGGI esce “JIMMY SAX – LIVE IN POMPEII”: il nuovo album

Il sassofonista francese Jimmy Sax, uno dei performer più amati a livello internazionale con oltre mezzo miliardo di stream e più di 430 milioni...

3 ore ago

Spettacolo

DEPECHE MODE: è uscito oggi l’album live “MEMENTO MORI: MEXICO CITY”

Due nuove importanti pubblicazioni segnano oggi, venerdì 5 dicembre, un momento speciale per i fan dei Depeche Mode. La leggendaria band britannica torna infatti...

4 ore ago

Spettacolo

THOMAS RAGGI: è uscito oggi il suo primo album solista “Masquerade”.

È ufficialmente uscito oggi “Masquerade”, il primo album solista di Thomas Raggi, chitarrista dei Måneskin. Si tratta di un progetto ambizioso e profondamente personale,...

5 ore ago

Spettacolo

Tommaso Paradiso conquista le classifiche con “Forse”, anticipazione di “Casa Paradiso”

Il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, dal titolo “Forse”, si è imposto come il brano più trasmesso in radio e in televisione, raggiungendo il...

5 ore ago