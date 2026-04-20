Samsung presenta la mostra immersiva Design Is an Act of Love alla Milan Design Week 2026

Samsung Electronics inaugura un nuovo capitolo della sua visione progettuale con la mostra Design Is an Act of Love, in programma dal 20 al 26 aprile presso il Samsung Design Open Lab, allestito all'interno di Superstudio Più in Via Tortona 27 a Milano. L'esposizione sarà aperta gratuitamente al pubblico in diversi orari lungo l'intera settimana del design milanese.

La mostra propone un percorso attraverso 12 aree immersive che esplorano il legame tra design, persone e innovazione. Le installazioni, concepite come un vero e proprio laboratorio aperto, offrono uno sguardo inedito sull'evoluzione dell'abitare e sul ruolo centrale che il design ha nella vita quotidiana. Visitatori e appassionati potranno scoprire come la progettualità di Samsung plasmi soluzioni tecnologiche all'avanguardia, calate nel contesto delle nuove esigenze dell'abitare contemporaneo.

Al centro dell'esposizione emerge un approccio all'intelligenza artificiale profondamente umano, riassunto nella formula AI x (EI Emotional Intelligence + HI Human Imagination). In questa visione, la tecnologia acquista valore autentico solo quando è guidata dall'empatia, dall'intenzione e dall'immaginazione umana. La tecnologia innovativa diventa così uno strumento al servizio delle persone, capace di migliorare la qualità della vita quotidiana grazie all'interazione tra intelligenza artificiale, intelligenza emotiva e creatività.

All'interno della mostra spiccano diverse installazioni tematiche che permettono di vivere esperienze multisensoriali: tra i principali highlight figurano The Welcome Show, Unfold Your Story, Wearable & Culinary Intelligence, Transparent Symphony & All That Music, Two Expressions of the Same Technology, Artful Living e The Goodbye Show. I visitatori avranno inoltre l'opportunità di scoprire oltre 120 prodotti, tra prototipi e soluzioni già disponibili sul mercato, a testimonianza della capacità di innovazione continua del brand.

L'ingresso alla mostra è gratuito e gli orari di visita variano a seconda delle giornate: si va dalle 11:00 alle 21:00 nella giornata inaugurale del 20 aprile, con aperture particolari fino al 26 aprile quando l'esperienza si concluderà alle 18:00. L'appuntamento rappresenta uno dei momenti più attesi della Milan Design Week 2026, offrendo a professionisti e pubblico l'occasione di riflettere sul futuro del design e dell'abitare secondo la filosofia di Samsung.