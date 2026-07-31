Samsung rivoluziona il mobile con i nuovi occhiali intelligenti Galaxy Unpacked 2026

Samsung compie un passo decisivo verso il futuro del mobile svelando i suoi nuovi occhiali intelligenti durante il Galaxy Unpacked 2026. In una recente intervista, James Choi, EVP e Head of XR R&D Team dell'azienda, ha sottolineato come il dispositivo rappresenti un punto di svolta nell'esperienza tecnologica quotidiana.



Il punto di forza di questi occhiali risiede nella combinazione tra AI mobile, elevato comfort, autonomia estesa e profonda integrazione con l'ecosistema Galaxy. Secondo Choi, l'obiettivo è offrire una nuova interfaccia naturale e completamente hands-free, capace di estendere l'utilizzo delle funzionalità mobile oltre i limiti dello smartphone tradizionale.



Questo prodotto è stato progettato per essere il primo passo verso un modo più intuitivo di interagire con la tecnologia, sfruttando l'intelligenza artificiale per adattarsi alle esigenze dell'utente. La scelta di integrare a fondo questi occhiali nell'universo Galaxy garantisce inoltre compatibilità e sinergia con altri dispositivi del brand.



L'autonomia è stata un altro aspetto chiave nello sviluppo, assicurando un uso prolungato senza compromessi sulle performance. L'interfaccia naturale, guidata dall'AI, punta a rendere la fruizione dei contenuti e la gestione delle attività più semplice e immediata, senza la necessità di utilizzare le mani.



Le potenzialità di questi occhiali intelligenti aprono scenari innovativi per il mobile, spingendo verso un futuro in cui dispositivi e intelligenza artificiale agiscono insieme per semplificare la vita quotidiana e ampliare le possibilità di interazione.