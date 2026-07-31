X Factor 2026 riparte con Giorgia alla conduzione e una giuria rinnovata

Inizia ufficialmente oggi la lunga avventura di X Factor 2026, il talent musicale che torna protagonista dal 10 settembre su Sky e NOW. Quest'anno la conduzione è affidata a Giorgia, che nel promo appena diffuso sui social si mostra insieme a una giuria rinnovata e inedita: Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi.



Nel video promozionale, ideato dalla Sky Creative Agency, i cinque protagonisti si alternano in una veste suggestiva, tra murales e presenza reale, invitando il pubblico con un solo messaggio: Vivilo con noi. Il promo segna l'inizio del countdown verso la prima puntata, fissata per giovedì 10 settembre, dando ufficialmente il via all'attesa per la nuova edizione dello show Sky Original prodotto da Fremantle.



A Giorgia spetterà il compito di accogliere e accompagnare le decine di talenti che arriveranno sul palco durante le Auditions. La sua voce e la sua empatia guideranno concorrenti e pubblico in uno dei programmi più seguiti della stagione. I quattro giudici, invece, avranno la difficile missione di selezionare i migliori artisti, passando dalle audizioni a una selezione rigida fino alla formazione delle squadre. Saranno proprio queste squadre, composte dai 12 concorrenti ufficiali, il cuore della gara di quest'anno.



Settimana dopo settimana, il pubblico potrà seguire tutte le fasi: Auditions, Bootcamp, Last Call e infine i Live Show. La crescita dei talenti sarà sotto gli occhi di tutti e solo la voce e le emozioni dei concorrenti potranno conquistare giudici e telespettatori. L'appuntamento è fissato: per tutto l'autunno, ogni giovedì, X Factor promette di regalare spettacolo e sorprese, confermandosi come uno degli eventi più attesi della televisione italiana.