LG CineBeam Q: il nuovo proiettore 4K portatile trasforma ogni spazio in cinema

LG lancia CineBeam Q, proiettore 4K compatto e smart con tecnologia laser, immagini fino a 120 pollici e piattaforme streaming integrate. Prezzo 748,99 euro.

LG introduce sul mercato italiano il nuovo LG CineBeam Q (PU600B), un proiettore portatile 4K progettato per offrire ovunque un'esperienza cinematografica autentica. Questo dispositivo si distingue per il suo design compatto e raffinato, unito a una notevole facilità d'uso che lo rende ideale per trasformare ambienti come soggiorni, terrazze o persino spazi esterni in sale cinema personali.

Nonostante le sue dimensioni ridotte, CineBeam Q proietta immagini in 4K UHD fino a 120 pollici, garantendo una visione immersiva e dettagliata. La luminosità di 600 ANSI lumen, superiore rispetto alla generazione precedente, insieme al contrasto di 450.000:1 permette la restituzione di immagini nitide con neri profondi e una grande profondità visiva. Il proiettore sfrutta la tecnologia Triple RGB Laser, coprendo fino al 154% dello spazio colore DCI-P3, così da offrire tonalità intense, sfumature precise e una resa cromatica veramente realistica. Film, serie TV e contenuti in streaming acquistano così maggiore profondità e realismo, con colori più ricchi e una qualità d'immagine pensata per valorizzare ogni scena.

L'audio è garantito da speaker integrati da 4W, capaci di offrire un suono chiaro e avvolgente senza la necessità di dispositivi aggiuntivi. La maniglia rotante a 360 gradi agevola il trasporto e permette di orientare facilmente la proiezione su pareti, schermi dedicati o persino sul soffitto. L'estetica del dispositivo, essenziale e moderna, lo rende anche un elemento di design per la casa. È possibile inoltre utilizzare l'app Jector AI per creare contenuti visivi decorativi, personalizzando gli spazi abitativi con immagini AI generate ad hoc (il servizio richiede abbonamento e supporta inglese e coreano).

La semplicità d'uso è una delle priorità di LG CineBeam Q: l'Auto Screen Adjustment regola automaticamente messa a fuoco e allineamento dell'immagine, rendendo la configurazione quasi immediata. Si possono facilmente ridimensionare e spostare le immagini proiettate, e il colore si adatta in automatico al tipo di superficie, anche se non perfettamente neutra.

Per offrire un intrattenimento senza limiti, CineBeam Q integra il sistema operativo webOS, che consente di accedere direttamente alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e Apple TV. Il sistema operativo riceverà aggiornamenti garantiti per 5 anni, assicurando un ambiente sempre attuale e sicuro. Sono presenti tecnologie come AirPlay 2, Screen Share e connessione Bluetooth, così da condividere facilmente contenuti da dispositivi mobili o laptop.

La flessibilità è completata dalla presenza di porte HDMI e USB-C e dalla compatibilità con power bank, rendendo il proiettore perfetto anche per un utilizzo all'aperto o in mobilità.

LG CineBeam Q è già disponibile all'acquisto online a un prezzo consigliato di 748,99 euro, posizionandosi come una soluzione all'avanguardia per chi desidera un'esperienza audiovisiva di qualità elevata, ovunque si trovi.