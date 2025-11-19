Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

Published

La giovane artista Soap, nome d’arte di Sophie Ottone, ha conquistato la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con il suo nuovo brano “Buona Vita”, una canzone che racconta con delicatezza e maturità la fine di un amore, trasformandola in un momento di crescita e consapevolezza.

Ieri sera, durante le audizioni dal vivo andate in onda su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, Soap ha presentato “Buona Vita”, esibizione che le è valsa l’ingresso ufficiale tra i dodici semifinalisti. L’artista tornerà sul palco il 9 dicembre per contendersi uno dei sei posti disponibili per la finale di “Sarà Sanremo”, prevista per il 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. Soltanto due dei finalisti potranno accedere al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte”.

“Buona Vita” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e nasce dalla collaborazione tra Soap, Adam Viacava (autore del testo), e i fratelli Giorgio e Marco De Lauri (compositori delle musiche). La produzione porta la firma di Jiz e intreccia sonorità mediterranee e suggestioni arabo-andaluse in un equilibrio calibrato tra leggerezza e malinconia.

Nel brano, Soap racconta la fine di una relazione con autenticità e profondità: “Se te ne vai senza me, buona vita”. Il testo è un piccolo rito di passaggio in cui la separazione non è più solo dolore, ma un’occasione per riconciliarsi con la libertà e con la propria sensibilità. È un invito a guardare la fine come una forma di bellezza, a sentire fino in fondo senza paura.

Sophie Ottone nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. La musica accompagna la sua vita fin da bambina e col tempo scrive i primi testi, mossi dal desiderio di trasformare malinconia e inquietudine in energia creativa. Il progetto Soap prende forma il 15 settembre 2022 con l’uscita del primo singolo indipendente, punto di partenza di un percorso musicale che fonde la freschezza dei vent’anni all’urgenza espressiva della Generazione Z.

Con il suo primo EP “Pas Facile”, pubblicato nel marzo 2024, Soap aveva già mostrato la capacità di dare voce alle incertezze e alle contraddizioni giovanili. Quel lavoro, nato dall’esperienza personale, è diventato il manifesto di un’intera generazione in cerca di sé stessa.

Negli ultimi due anni la carriera di Soap ha conosciuto una crescita costante: dopo singoli come “domani forse”, “macchina argento” (inserita nella colonna sonora della seconda stagione di “Prisma” su Amazon Prime Video), “via del corso”, “cuori in pista”, “cercavi di più” e “parole violente”, l’artista ha inaugurato una nuova fase con “Amélie” e “Occhi Viola (seule)”.

Selezionata tra gli artisti italiani di VEVO Newcomers e CBCR di Rockit, Soap ha aperto nel maggio 2024 la 18ª edizione del MI AMI Festival e ha partecipato al programma Amazon Breakthrough 2025, chiudendo il tour live a Milano nell’ottobre dello stesso anno.

La sua unicità risiede nella capacità di fondere italiano e francese con una naturalezza che riflette le sue origini eclettiche. Cresciuta tra Italia e Algeria francofona, Soap usa le due lingue per dare nuove sfumature ai testi, trasformando ogni brano in un piccolo laboratorio emotivo e linguistico. La sua identità personale e artistica, libera da etichette e convenzioni, si manifesta con sincerità anche nella sua estetica.

“Buona Vita” segna dunque un nuovo traguardo per un’artista che, pur giovanissima, ha già costruito un linguaggio autentico e riconoscibile. La semifinale di Sanremo Giovani rappresenta per lei non soltanto una tappa professionale, ma anche il simbolo di una crescita personale che si riflette nella sua musica: fragile e potente, malinconica e luminosa al tempo stesso.

In this article:, , ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Motori

Michelin lancia i nuovi CrossClimate 3 e CrossClimate 3 Sport: prestazioni e sicurezza tutto l’anno

Spettacolo

NEGRITA: prende il via il “Canzoni per Anni Spietati Tour In Teatro 2025”

Focus

Chicco lancia “In viaggio sicuri”: un impegno condiviso per la sicurezza dei bambini in auto

Test

Hyundai Kona EV: la nostra prova su strada

Motori

Volkswagen lancia il “Black Month 99”: Polo, Taigo e Nuova T‑Cross a 99 euro al mese

Spettacolo

NOYZ NARCOS: sta tornando con il nuovo album “FUNNY GAMES”, fuori venerdì il 28 novembre

Motori

Lexus presenta due importanti novità alle Nitto ATP Finals di Torino

Moda

Honda svela la sua collezione di abbigliamento in anteprima ad EICMA 2025

Tecnologia

HONOR e BYD: una partnership strategica per rivoluzionare la mobilità intelligente basata sull’ AI

Motori

Piaggio Group conquista EICMA 2025: una raffica di novità per scooter e moto

Sport

Xiaomi alle Nitto ATP Finals 2025: tecnologia e passione per il grande tennis si incontrano a Torino

Moda

Vans e Travis Barker: una collaborazione esplosiva per una collezione iconica

Motori

Yamaha presenta la nuova Ténéré 700 World Raid 2026

Motori

Kia svela il PV5 Cargo come pioniere della mobilità sostenibile a Ecomondo 2025

Motori

Continental ridefinisce la performance su due ruote: dal circuito all’avventura con i nuovi ContiSportAttack 5 e TKC 80 2

Motori

Hyundai TUCSON Model Year 2026: il bestseller si rinnova con più potenza, efficienza e tecnologia

Motori

Mazda Italia lancia Club Membership MX-5: vantaggi esclusivi per tutti i possessori della roadster

Giochi

Lucca Comics & Games 2025: Hasbro sorprende con le nuove action figure Marvel, Star Wars e Transformers

Spettacolo

PAKY annuncia “HD”: il nuovo singolo fuori ovunque venerdì 24 ottobre

Tecnologia

Indagine Netamo: gli italiani puntano sul riscaldamento smart per i consumi

Motori

Akio Toyoda insignito del prestigioso “Volante d’Oro”

Tecnologia

Bowers & Wilkins presenta le nuove cuffie Px8 S2 McLaren Edition

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Motori

Ducati XDiavel V4: l’arte incontra la meccanica in una reinterpretazione unica di Simone Guidarelli

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Tecnologia

FRITZ! rafforza la leadership europea nella sicurezza digitale e presenta le novità a SICUREZZA 2025

Spettacolo

NIUIORCHERUBINI: il nuovo album di Jovanotti nato in sei giorni a New York e fuori da ogni schema

Giochi

Un Natale ad alta velocità con Carrera: giochi e avventure per tutta la famiglia

Motori

ACI premiato con il “CEOforLIFE Award 2025” per la gestione sostenibile degli pneumatici fuori uso

Motori

Skoda Elroq conquista le 5 stelle Euro NCAP

Spettacolo

Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

Motori

Toyota e Lexus protagoniste ai Mission Fleet Awards 2025

Giochi

MY HERO ULTRA RUMBLE: Armored All Might guida il debutto esplosivo della Stagione 14

Motori

MG Motor accelera nello sport: 40 vetture ibride al servizio della Coppa Davis Final 8 di Bologna

Spettacolo

Mara Sattei torna con “Sopra di me”: un salto nel vuoto tra istinto e consapevolezza

Spettacolo

Ultimo annuncia “Ultimo Live Stadi 2025”: nuovo album e un evento epocale a Roma

Sport

Lancia torna protagonista nei rally con la nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale

Spettacolo

FASE: disponibile da venerdì 21 novembre in radio e in digitale “EXTRATERRESTRI”
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

ROSALÍA conquista il mondo con “LUX”: il miglior debutto della sua carriera

Con il suo nuovo album “LUX”, ROSALÍA firma il debutto più alto della sua carriera, confermandosi tra le artiste più innovative e influenti del...

5 ore ago

Spettacolo

“La piccola Amélie”: la magia dell’infanzia tra due mondi arriva al cinema

Dopo aver trionfato nei principali festival internazionali, “La piccola Amélie” si prepara a conquistare anche il pubblico italiano. Il film d’animazione, tratto dal celebre...

6 ore ago

Spettacolo

MILANO MUSIC WEEK: il programma di domani, giovedì 20 novembre

Milano si prepara a vivere una nuova giornata all’insegna della musica, dell’innovazione e della cultura con la nona edizione della Milano Music Week, in...

6 ore ago

Spettacolo

“NINO. 18 GIORNI”: Toni D’Angelo racconta suo padre in un viaggio tra memoria, musica e radici

Da domani, 20 novembre, arriva nelle sale italiane come evento speciale per Nexo Studios “NINO. 18 GIORNI”, il film documentario dedicato a Nino D’Angelo...

6 ore ago