Soap conquista la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con “Buona Vita”

La giovane artista Soap, nome d’arte di Sophie Ottone, ha conquistato la semifinale di Sanremo Giovani 2025 con il suo nuovo brano “Buona Vita”, una canzone che racconta con delicatezza e maturità la fine di un amore, trasformandola in un momento di crescita e consapevolezza.

Ieri sera, durante le audizioni dal vivo andate in onda su Rai 2, Radio2 e RaiPlay, Soap ha presentato “Buona Vita”, esibizione che le è valsa l’ingresso ufficiale tra i dodici semifinalisti. L’artista tornerà sul palco il 9 dicembre per contendersi uno dei sei posti disponibili per la finale di “Sarà Sanremo”, prevista per il 14 dicembre al Teatro del Casinò di Sanremo. Soltanto due dei finalisti potranno accedere al Festival di Sanremo 2026 nella sezione “Nuove Proposte”.

“Buona Vita” è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e nasce dalla collaborazione tra Soap, Adam Viacava (autore del testo), e i fratelli Giorgio e Marco De Lauri (compositori delle musiche). La produzione porta la firma di Jiz e intreccia sonorità mediterranee e suggestioni arabo-andaluse in un equilibrio calibrato tra leggerezza e malinconia.

Nel brano, Soap racconta la fine di una relazione con autenticità e profondità: “Se te ne vai senza me, buona vita”. Il testo è un piccolo rito di passaggio in cui la separazione non è più solo dolore, ma un’occasione per riconciliarsi con la libertà e con la propria sensibilità. È un invito a guardare la fine come una forma di bellezza, a sentire fino in fondo senza paura.

Sophie Ottone nasce a Roma nel 2005 ma cresce a Latina. La musica accompagna la sua vita fin da bambina e col tempo scrive i primi testi, mossi dal desiderio di trasformare malinconia e inquietudine in energia creativa. Il progetto Soap prende forma il 15 settembre 2022 con l’uscita del primo singolo indipendente, punto di partenza di un percorso musicale che fonde la freschezza dei vent’anni all’urgenza espressiva della Generazione Z.

Con il suo primo EP “Pas Facile”, pubblicato nel marzo 2024, Soap aveva già mostrato la capacità di dare voce alle incertezze e alle contraddizioni giovanili. Quel lavoro, nato dall’esperienza personale, è diventato il manifesto di un’intera generazione in cerca di sé stessa.

Negli ultimi due anni la carriera di Soap ha conosciuto una crescita costante: dopo singoli come “domani forse”, “macchina argento” (inserita nella colonna sonora della seconda stagione di “Prisma” su Amazon Prime Video), “via del corso”, “cuori in pista”, “cercavi di più” e “parole violente”, l’artista ha inaugurato una nuova fase con “Amélie” e “Occhi Viola (seule)”.

Selezionata tra gli artisti italiani di VEVO Newcomers e CBCR di Rockit, Soap ha aperto nel maggio 2024 la 18ª edizione del MI AMI Festival e ha partecipato al programma Amazon Breakthrough 2025, chiudendo il tour live a Milano nell’ottobre dello stesso anno.

La sua unicità risiede nella capacità di fondere italiano e francese con una naturalezza che riflette le sue origini eclettiche. Cresciuta tra Italia e Algeria francofona, Soap usa le due lingue per dare nuove sfumature ai testi, trasformando ogni brano in un piccolo laboratorio emotivo e linguistico. La sua identità personale e artistica, libera da etichette e convenzioni, si manifesta con sincerità anche nella sua estetica.

“Buona Vita” segna dunque un nuovo traguardo per un’artista che, pur giovanissima, ha già costruito un linguaggio autentico e riconoscibile. La semifinale di Sanremo Giovani rappresenta per lei non soltanto una tappa professionale, ma anche il simbolo di una crescita personale che si riflette nella sua musica: fragile e potente, malinconica e luminosa al tempo stesso.