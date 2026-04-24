Speciale TG5 su Eros Ramazzotti: quarant'anni di musica senza confini su Canale 5

Sabato 25 aprile va in onda su Canale 5 uno speciale che celebra i quarant'anni di carriera di Eros Ramazzotti, uno dei più amati cantautori italiani. Il programma, intitolato Eros, musica senza confini, sarà trasmesso in seconda serata all'interno del settimanale della testata diretta da Clemente J. Mimun e curato da Fabio Tamburini. La narrazione di Susanna Galeazzi guiderà il pubblico alla scoperta della storia personale e artistica di Ramazzotti.



Attraverso aneddoti, curiosità e le sue canzoni più celebri, lo speciale racconta la straordinaria avventura del cantautore romano, dai sogni nati a Cinecittà fino alle più grandi platee internazionali. La trasmissione si arricchisce della presenza di amici e colleghi illustri: Laura Pausini, Jovanotti, Giorgia, il tecnico Luciano Spalletti, Javier Zanetti, Alex Del Piero e Gigio Donnarumma offrono testimonianze e ricordi personali.



Ramazzotti è oggi l'esempio di come si costruisce una carriera, tra sacrifici e gavetta, di come si arriva in cima al mondo e nei cuori di tutti. Dalla strada alle piazze, passando per radio e primi successi, fino ai contrasti iniziali con le case discografiche che non sapevano ancora riconoscere il suo talento, il racconto ripercorre tappe fondamentali di una vita dedicata alla musica.



La storia di Eros Ramazzotti è costellata di successi internazionali, premi, riconoscimenti e collaborazioni indimenticabili. Lo speciale mostra come dietro ogni idolo vi siano sacrificio, energia e una vera fame di palcoscenico. Oggi, a quarant'anni dall'inizio del suo percorso, Ramazzotti è ancora protagonista assoluto: attualmente è impegnato in un tour che lo vede protagonista negli stadi italiani e nelle principali città europee, consacrando ulteriormente la sua carriera.



Appuntamento da non perdere per tutti gli appassionati di musica italiana e per chi vuole lasciarsi emozionare dai racconti di una carriera che ha segnato intere generazioni.