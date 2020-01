SUV Citroen C5 Aricross, nuove offerte di acquisto valide a Gennaio

SUV Citroën C5 Aircross affronta il nuovo anno con interessanti proposte di acquisto e di utilizzo per tutti i tipi di clientela:

un’offerta di acquisto da 19.950 per la versione LIVE con motore PureTech 130S&S;

per i Clienti privati, soluzioni di noleggio a lungo termine e di finanziamento, anche con zero anticipo;

per le Aziende, proposte di leasing e noleggio a lungo termine, tutte declinate sulla versione Business, pensata appositamente per soddisfare le loro esigenze.

SUV Citroën C5 Aircross è il modello di punta della Marca, moderno e tecnologico, che si distingue nel suo segmento per modularità eccezionale e comfort di riferimento. In linea con la firma di Marca ‘Inspired by You’, per soddisfare le esigenze di una clientela diversificata, offre nuove e vantaggiose offerte per il mercato italiano.

A gennaio SUV Citroën C5 Aircross è disponibile al prezzo di acquisto di 19.950 euro nella versione LIVE, con motore PureTech 130 S&S. Il prezzo include diversi equipaggiamenti come i cerchi in lega da 17”, il Pack Style Silver, i sensori di parcheggio posteriori e il Pack Safety 4* €NCAP che comprende numerose funzioni di assistenza alla guida quali: Active Safety Brake con funzione video, Coffee Break Alert, regolatore e limitatore di velocità, allerta rischio collisione, avviso attivo di superamento delle linee di careggiata, riconoscimento dei cartelli stradali.

Le offerte per la clientela privata

Un’offerta in più per i Clienti privati, per la stessa vettura, è rappresentata dal SIMPLYDRIVE PRIME, un finanziamento rateale, semplice e completo che, tra i suoi vantaggi, consente di definire con certezza il valore futuro garantito della vettura al termine del finanziamento e soprattutto, alla fine del servizio, offre al Cliente la libertà di scegliere se sostituire, tenere o restituire la propria Citroën.

Per chi desidera un finanziamento senza anticipo di SUV Citroën C5 Aircross nella versione LIVE con motore PureTech 130 S&S, è disponibile il finanziamento SIMPLYDRIVE PRIME con anticipo zero, 48 comode rate mensili da 285 euro (TAN 5,75%, TAEG 7,02%) e il Valore Futuro Garantito da 9.498,5€.

Per chi desidera la stessa motorizzazione PureTech 130 S&S, ma nella versione superiore, FEEL, che aggiunge altri equipaggiamenti quali, ad esempio, i cerchi in lega da 18’’ Swirl, il cruscotto digitale 12’’, i fari fendinebbia con funzione Cornering Light, i sedili Advanced Comfort, il sistema attivo di sorveglianza dell’angolo morto ed i vetri posteriori oscurati, è disponibile anche la formula di finanziamento con SIMPLYDRIVE PRIME con versamento di un anticipo di 5.000 euro, il pagamento di 35 comode rate mensili da 219 euro (TAN 5,75%, TAEG 7,15%), ed il Valore Futuro Garantito da 13.452,2€.

Per chi invece preferisce la motorizzazione diesel BlueHDi 130CV S&S, è disponibile, sempre per l’allestimento FEEL, una formula molto interessante per il finanziamento con SIMPLYDRIVE PRIME che prevede, un anticipo di 3.967 €, il pagamento di 35 comode rate mensili da 229 euro (TAN 5,75%, TAEG 6,99%), ed il Valore Futuro Garantito da 16.077,5 €.

In aggiunta alle proposte di finanziamento, per chi è interessato al noleggio a lungo termine, esiste una formula per i Clienti privati che offre diversi vantaggi, tra cui la certezza delle spese (con un canone mensile all inclusive e calibrato sulle capacità di spesa desiderate); il pagamento del solo effettivo utilizzo dell’auto; nessuna preoccupazione legata alla vendita dell’usato. Per SUV Citroën C5 Aircross LIVE BlueHDi 130 S&S, è disponibile un’offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km, con un primo canone pari a 4.691 € IVA inclusa e 35 canoni mensili da 299 € IVA inclusa. Il canone mensile include: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto; manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete Citroën Autorizzata; assistenza stradale 24h/24; tassa di proprietà; Auto sostitutiva in caso di guasto; gestione sinistri.

Le offerte per i Clienti Aziende

I Clienti Business possono scegliere tra due diverse soluzioni, entrambe declinate su SUV Citroën C5 Aircross BlueHDi 130 S&S nella versione Business, specifica per le aziende, disponibile anche con la trasmissione automatica a 8 rapporti, che può essere equipaggiata con numerose funzioni di assistenza alla guida e che per offrire il massimo del comfort dispone di Pack Safety 4* €NCAP, cerchi in lega da 17’’, sensori di parcheggio posteriori e anteriori, Citroën Connect Box, servizio di chiamata d’emergenza, Citroën Connect Nav, fari fendinebbia con funzione Cornering Light, Retrocamera Vision 180° , ruotino di scorta e sedile conducente con regolazione lombare.

La prima offerta è il noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® per professionisti o aziende per una durata di 36 mesi e 45000 Km che prevede un primo canone pari a 5.501 € Iva Esclusa e 35 canoni mensili da 229 € IVA esclusa. Il canone mensile include: copertura assicurativa completa (assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto, Kasko), manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza stradale 24h, veicolo sostitutivo in caso di guasto, tassa di proprietà, gestione sinistri e i primi 12 mesi del servizio Free2Move Connect Fleet. Free2Move Connect Fleet è l’innovativo servizio di gestione delle flotte connesse che permette di ridurre in modo significativo il costo totale di utilizzo della fotta, fornendo l’accesso ai dati dei veicoli (consumi, orari di utilizzo, chilometraggio, manutenzione, analisi dello stile di guida) e, in opzione, alla loro geolocalizzazione.

La seconda offerta è il leasing per clienti aziende, SIMPLY DRIVE PRIME LEASING B2B, che prevede un primo canone anticipato di 2.588€ + IVA (imposta sostitutiva inclusa), 47 canoni successivi mensili da 229€ + IVA (Tan 5,75%, Taeg 7,35%) e possibilità di riscatto a 9.536,8€ + IVA. Anche in questo caso sono inclusi i primi 12 mesi del servizio Free2Move Connect Fleet, l’innovativo servizio di gestione delle flotte connesse.

