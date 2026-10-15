Take That, il nuovo singolo Higher anticipa l'album Dreamers e il tour europeo 2026

Take That tornano in grande stile: l'iconica band britannica ha appena pubblicato Higher, il nuovo singolo che anticipa l'uscita dell'atteso decimo album in studio, Dreamers, disponibile dal 20 novembre. Il brano, presentato in anteprima su BBC Radio 2 e già ascoltabile online, mostra la formazione con Howard Donald alla voce principale e sonorità disco, in linea con l'energia rinnovata della nuova produzione.



Dreamers promette di essere una celebrazione della storia e dell'evoluzione dei Take That, con dodici tracce che spaziano dal pop radiofonico al folk, dalla house alle ballate al pianoforte fino al pop orchestrale. Tra i brani dell'album si segnalano Wonderkids, diretto omaggio al percorso della band e Masterpiece, scritto con Tom Odell. Si tratta di un lavoro audace e celebrativo che racchiude ciò che i fan hanno sempre amato dei Take That, evolvendo al tempo stesso il sound verso nuove direzioni.



Il 2026 segna un anno di successi e riconoscimenti per il trio formato da Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen, tra il primo posto in streaming per il documentario Netflix dedicato al gruppo e il trionfo del tour Circus con oltre 700.000 spettatori tra Regno Unito e Irlanda. La band ha scelto di aprirsi a collaborazioni e sperimentazioni, mantenendo salde le celebri armonie vocali e la capacità di coinvolgere generazioni diverse di pubblico.



L'uscita di Dreamers sarà seguita da uno dei tour più ambiziosi della storia recente: il Dreamers Tour porterà i Take That in 31 città di 16 Paesi europei, tra festival, arene e location suggestive. L'evento prenderà il via il 3 giugno in Svizzera e si concluderà il 23 luglio in Germania, toccando anche l'Italia.



I Take That confermano così il loro status di fenomeno pop internazionale, con oltre 45 milioni di dischi venduti e 12 hit al numero uno nel Regno Unito. Partiti nel 1989 come quintetto, hanno saputo reinventarsi più volte, collezionando successi con album come This Life, il nono lavoro in studio che ha registrato numeri da record nel 2023.



La carriera della band continua a essere costellata di traguardi, tra reunion, album celebrativi come Odyssey, e tour da tutto esaurito. Il documentario Netflix e l'ennesimo tour trionfale del 2026 ribadiscono lo straordinario legame con il pubblico, in attesa della nuova stagione targata Dreamers.



La tracklist dell'album include Wonderkids, You're A Superstar, Best Heartbreak, Sweet July, Higher, Who Do You Think You Are, Dreamers, Feel My Love, Change of Season, My Love Is Yours, Saint e Masterpiece. L'uscita di Dreamers promette un viaggio nel presente e nel futuro di una delle band più amate della scena pop britannica.