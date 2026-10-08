Tate McRae torna il 16 ottobre con il singolo Housewife dopo una stagione di successi

Tate McRae è pronta a sorprendere ancora la scena pop internazionale con il suo nuovo singolo Housewife, in uscita il 16 ottobre. Dopo un anno che ha ulteriormente consacrato il suo talento, la giovane cantautrice e ballerina canadese si prepara a inaugurare un nuovo capitolo della sua carriera con un brano che promette di lasciare il segno.



L'artista, ospite recentemente anche da Jimmy Fallon, ha descritto Housewife come una canzone dedicata a una donna che non può essere ingabbiata. Il video del brano, girato nel sud della Francia, accompagna la narrazione di un femminile libero e inarrestabile, e si annuncia già tra i progetti più attesi della stagione.



Il successo di Tate McRae sembra non conoscere tregua. Il 2026 è stato un anno storico per lei con la prima nomination ai GRAMMY Awards nella categoria Best Dance Pop Recording grazie al brano Just Keep Watching (From F1® The Movie). L'estate l'ha vista protagonista come headliner nei festival internazionali Osheaga di Montréal e Lollapalooza a Chicago, dove la sua performance con la celebre pittura dorata nel brano Sports Car è diventata virale sui social in tutto il mondo.



Il suo terzo album, SO CLOSE TO WHAT, pubblicato nel febbraio 2025, ha debuttato direttamente al primo posto della Billboard 200 e ha ottenuto la certificazione platino dalla RIAA. L'album vanta collaborazioni con alcuni dei più importanti hitmaker globali come Ryan Tedder, Grant Boutin, Amy Allen e Julia Michaels, e contiene i successi Revolving door e It's ok I'm ok, entrambi saliti al vertice della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs.



Tate McRae ha già superato quota 20 miliardi di stream totali e figura come la musicista più giovane mai apparsa nella lista under 30 di Forbes. Nel suo palmarès si annoverano due premi come artista dell'anno ai JUNO Awards, cinque nomination ai Billboard Music Awards, tre ai MTV VMA, nonché numerosi riconoscimenti ai People's Choice e agli iHeartRadio Awards. Il singolo you broke me first, certificato cinque volte platino dalla RIAA, ha oltrepassato i 2,5 miliardi di ascolti dal 2020.



Oltre alle sue hit soliste, McRae ha collaborato con grandi nomi tra cui Regard, Troye Sivan, Khalid e Tiësto, conquistando le classifiche dance pop a livello globale. L'apice della sua ultima tournée mondiale, Miss Possessive Arena Tour, ha visto il tutto esaurito in ottanta date tra Sud America, Europa, Regno Unito e Nord America, con una tappa anche in Italia nel giugno 2025 all'Unipol Arena di Bologna.



Tate McRae si conferma oggi tra le artiste più incisive del panorama pop mondiale, capace di unire performance vocali intense e coreografie energiche per regalare al pubblico una miscela rara di arte e autenticità. L'attesa per Housewife è altissima e tutto sembra indicare che il suo ritorno sarà uno dei momenti centrali della musica pop nel 2026.