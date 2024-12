THE CUBE GUYS e Pooh rendono omaggio a “Amici per sempre” con una nuova versione

Torna in una nuova forma una delle canzoni più celebri dei Pooh, “Amici per sempre”. Una collaborazione speciale tra i due dj e produttori THE CUBE GUYS e il gruppo iconico italiano Pooh dà vita a una rivisitazione del brano, arricchito dal groove di Saturnino. Questa nuova versione sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali a partire dal 6 dicembre.

“Per noi è un grande piacere essere riusciti a dare una nuova veste musicale a un brano così emozionante e pieno di significato come ‘Amici Per Sempre’; non solo per l’amicizia che ci lega a Roby Facchinetti, ma specialmente per la stima profonda nei confronti di artisti immortali come i Pooh. A rendere tutto più ‘groovy’ c’è il tocco del grande bassista Saturnino, amico e talento italiano… insomma: amici per sempre!” – hanno commentato THE CUBE GUYS

La canzone “Amici per sempre”, cantata da Roby, Dodi, Stefano e Red, diede il titolo all’album per il trentennale dei Pooh nel 1996. Composta da Roby Facchinetti con testo di Valerio Negrini, il brano racconta la resistenza dell’amicizia di fronte alle sfide del tempo, delle distanze e dei conflitti.

Il progetto The Cube Guys è nato nel 2005 da Roberto Intrallazzi e Luca Provera, due talentuosi dj e produttori accomunati dalla passione per la musica. Con oltre 200 brani prodotti, tra cui successi come “Jump” e “Drunk”, il duo ha collaborato con artisti del calibro di Fatboy Slim, Bob Sinclar e Sophie Ellis Bextor. La loro musica, riconoscibile per le atmosfere coinvolgenti, li ha portati a esibirsi nei club più prestigiosi a livello internazionale.

La nuova versione di “Amici per sempre” sarà pubblicata sotto l’etichetta Time Records e sarà in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming digitale a partire dal 6 dicembre.

Con questa collaborazione speciale, The Cube Guys e i Pooh offrono un omaggio unico a una delle canzoni più iconiche della musica italiana, dimostrando come i confini tra generi e generazioni possano essere superati attraverso la magia della musica. Non resta che attendere il 6 dicembre per immergersi nella nuova versione di “Amici per sempre”.