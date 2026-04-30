Sopravènto svela la sigla ufficiale della 3a edizione: il festival torna a Fano

Una città di mare, una chiesa sconsacrata, un faro e una processione di barche. Sono questi gli ingredienti di Sopravènto, il festival che dal 15 al 17 maggio torna a Fano per la sua terza edizione con la direzione artistica di Colapesce e Dimartino. Una manifestazione che ha trovato negli ultimi due anni una propria identità precisa, costruita sull'incontro tra la grande musica d'autore italiana e la cultura marinara della cittadina marchigiana.

A segnare l'avvio di questa edizione è la sigla ufficiale, scritta appositamente da Colapesce, Dimartino e Nicolò Carnesi e disponibile da oggi sul profilo Instagram del festival. Il brano è accompagnato da un'animazione d'autore realizzata a mano libera dall'artista umbra Giada Fuccelli, sviluppata grazie alla collaborazione con Animaphix Festival. La canzone, nata lo scorso maggio durante la seconda edizione, è stata rifinita e registrata da Carnesi nel corso dell'inverno ed è dedicata alla barca, simbolo del festival e protagonista della tradizionale processione che dal Faro del porto di Fano conduce all'Ex Chiesa di San Francesco, segnando il rito di apertura e, a percorso inverso, di chiusura della manifestazione.

La line up dei concerti serali

Le tre serate principali si svolgono all'Ex Chiesa di San Francesco, suggestivo spazio sconsacrato che ospita i live serali. Il programma dei concerti è già in larga parte esaurito.

Il 15 maggio è in calendario il concerto di Dimartino come main artist, preceduto dall'opening di Marta Del Grandi: la serata è già sold out.

Il 16 maggio salgono sul palco Tarta Relena come main artist e Marco Giudici come opening act. Per questa data sono ancora disponibili gli ultimi biglietti, acquistabili online attraverso i canali ufficiali del festival.

Il 17 maggio chiude la programmazione serale Alberto Ferrari, voce dei Verdena, preceduto dall'opening di Gaia Banfi. Anche questa serata è già sold out.

I main artist iniziano alle 21.15, con gli opening fissati alle 20.30.

Tra gli appuntamenti più suggestivi del festival, il solo show all'alba di Brunori Sas in programma il 17 maggio alle ore 6 del mattino presso Spiaggia Sassonia / Largo Rastatt a Fano. L'evento è a ingresso libero e rappresenta uno dei momenti più caratteristici della manifestazione, che da sempre intreccia la musica con i tempi e i luoghi del mare.

Il termine "Sopravènto" è preso dal lessico della marineria e indica ciò che si trova dalla parte da cui spira il vento. Una scelta che vuole rendere omaggio alla cultura della città e a chi ne racconta le tradizioni. Il festival offre uno sguardo sulla storia di Fano, città che fu di Vitruvio: a soli 100 metri dal luogo in cui prende vita Sopravènto sono stati ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio, dettaglio che rafforza il legame del festival con la stratificazione storica del territorio.

Prossimamente saranno svelate le iniziative collaterali ai concerti principali, un calendario di appuntamenti che arricchirà la manifestazione con incontri, esperienze e momenti di approfondimento.

Sopravènto è organizzato da Rebel House e dal Comune di Fano con il patrocinio della Fondazione Marche Cultura.