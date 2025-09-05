TIZIANO FERRO: è finalmente uscito il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

L’attesa è finita. Tiziano Ferro, uno dei cantautori italiani più amati, torna sulle scene musicali con il suo nuovo singolo, “Cuore Rotto”, disponibile da oggi in tutti gli store digitali e in radio. Con questo brano, Ferro segna un ritorno tanto atteso che promette di incantare i fan vecchi e nuovi. Grazie alla maestria di Cosimo Alemà, il video ufficiale del brano è già online su YouTube e promette di accompagnare questa canzone con immagini evocative e intense.

Il brano è stato scritto da Tiziano Ferro stesso e prodotto da Marz, Zef e Marco Sonzini, rappresentando così il debutto della nuova squadra che accompagnerà Ferro nel suo nuovo percorso artistico. L’alleanza musicale con Big Picture Management e l’etichetta Sugar Music aggiunge un nuovo capitolo alla sua collaborazione con Sugar Music Publishing. In merito alla nascita di “Cuore Rotto”, Ferro condivide: “Ho scritto ‘Cuore Rotto’ un giorno in cui gli amici mi avevano convinto ad andare via da Los Angeles per staccare un po’ la testa da tutto quello che stava accadendo. Sono salito nella mia camera di hotel con l’idea di scendere pochi minuti dopo per andare a cena ma nel silenzio di quella stanza vuota sono stato assalito da quello che sarebbe poi diventato il primo provino di ‘Cuore Rotto’. Il testo e la musica mi sono venuti fuori di getto e non ho potuto fare altro che annullare tutti gli impegni e rimanere lì a scrivere. Sentivo che altrimenti avrei perso quel momento e non avrei mai saputo ritrovare quelle parole. Tornato a casa ho raggiunto Marco Sonzini in studio e abbiamo lavorato al primo demo di ‘Cuore Rotto’.”

Tiziano Ferro ha sempre narrato la sua vita attraverso la musica, mantenendo uno sguardo positivo anche sui momenti più difficili. In “Cuore Rotto”, Ferro continua su questa linea, proponendo un brano catartico e potente, un’autentica “radiografia” del suo essere nel momento della scrittura. “‘Cuore rotto’ non sono io adesso, ‘Cuore rotto’ non sono io nel futuro, ‘Cuore rotto’ ero io nel momento in cui l’ho scritta. La caratteristica di queste canzoni è che sono delle vere e proprie radiografie, è l’autenticità massima. Come autore il mio dovere nei confronti di chi mi ha ascoltato per tutti questi anni è soprattutto quello di mantenere l’onestà, la trasparenza, che mi ha guidato in questi anni nei confronti di quello che uno vive, di quello che uno è,” aggiunge Ferro.

Dopo due anni lontano dalle scene, Tiziano Ferro promette che questo sarà un anno speciale. “Portare un pezzo di resoconto di questi due anni alle persone che mi seguono (e farlo in maniera abbastanza brutale come in questa canzone) penso sia la maniera migliore per dire che sto tornando e arriverà un anno molto, molto speciale, pieno di grandi emozioni, che sicuramente ci porteranno a scrivere un altro bellissimo capitolo”.

Il video di “Cuore Rotto” rappresenta un viaggio interiore di ricostruzione e guarigione. Un uomo entra in una casa che simboleggia tutto ciò che lo ha ferito; attraverso la distruzione di questo ambiente, riesce infine ad accettare il dolore e a immaginare un futuro sereno.