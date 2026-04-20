Tommaso Paradiso: doppio sold out a Roma e nuovo tour nei palasport, ecco tutte le date

Tommaso Paradiso conquista il pubblico con il doppio sold out a Roma e annuncia le nuove date del tour nei palasport e il calendario estivo 2026.

Tommaso Paradiso ha inaugurato il suo nuovo tour nei palasport con un debutto travolgente, registrando un doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma. L'artista romano, reduce dal successo al Festival di Sanremo con il brano I romantici, continua a essere tra i più ascoltati in radio e ritorna sul palco con una scaletta potente che unisce i brani del nuovo album Casa Paradiso ai grandi successi della sua carriera.

Il tour tocca alcune delle principali città italiane: Milano (22 aprile all'Unipol Forum), Torino (23 aprile all'Inalpi Arena), Bologna (25 aprile all'Unipol Arena), Padova (26 aprile alla Kioene Arena), Firenze (28 aprile al Mandela Forum) e Napoli (30 aprile al Palapartenope).

Sul palco insieme a Tommaso Paradiso si esibiscono Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori. Una band solida che accompagna da anni il cantautore e fa parte della sua identità nei live.

Non solo palasport, ma anche nuovi appuntamenti estivi sono stati annunciati per portare lo spettacolo di Tommaso Paradiso all'aperto: il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa, il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania (Sotto il Vulcano Fest), il 21 luglio all'Arena Del Levante di Bari (Oversound Music Festival), il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all'Alguer Summer Festival di Alghero.

I tour sono prodotti da Live Nation e i biglietti sono disponibili sul circuito dedicato. Radio Deejay è la radio partner ufficiale della tournée nei palasport.

Tra i prossimi impegni, il calendario 2026 di Tommaso Paradiso prevede queste date nei palasport: 15 aprile a Gorizia (Palabigot), 18 e 19 aprile a Roma (Palazzo dello Sport, entrambe sold out), 22 aprile a Milano, 23 aprile a Torino, 25 aprile a Bologna, 26 aprile a Padova, 28 aprile a Firenze e 30 aprile a Napoli.

Per l'estate 2026 sono confermati sei appuntamenti nelle principali città, dal Veneto alla Sardegna, consolidando il profondo legame di Paradiso con il pubblico dal vivo e confermando la dimensione centrale della musica live nel suo percorso.