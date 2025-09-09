Tommaso Paradiso: tour nei palasport e nuovo singolo “Lasciamene un po”

Tommaso Paradiso sorprende il suo pubblico con un annuncio che segna l’inizio di un nuovo capitolo entusiasmante. L’artista annuncia un tour nei palasport italiani e il lancio del suo nuovo singolo, “Lasciamene un po’”.

Il tour, atteso con impazienza dai suoi fan, partirà ad aprile 2026 e sarà prodotto da Live Nation. Paradiso si esibirà nei principali palasport d’Italia, offrendo al pubblico l’occasione di ascoltare dal vivo la sua nuova musica e i suoi più grandi successi. Le tappe del tour includono le seguenti città: Roma, Milano, Torino, Bologna, Padova, Firenze e Napoli.

In contemporanea, Tommaso Paradiso lancia il suo nuovo singolo, “Lasciamene un po’”, disponibile a partire da venerdì 12 settembre su tutte le piattaforme digitali e in radio. Il brano, accompagnato da un videoclip su YouTube, è già disponibile in presave. Paradiso ritorna dopo due anni di pausa discografica con una canzone che “arriva di petto e conferma il suo stile inconfondibile: una scrittura unica, sempre attuale con una vena nostalgica, capace di trasformare scene quotidiane in immagini universali.”

Prodotto da Simonetta, questo nuovo singolo promette di intrecciare sonorità degli anni ’80 con un pop contemporaneo tra sintetizzatori, chitarre e ritmi avvincenti, creando un brano al tempo stesso romantico e coinvolgente.

La collaborazione con Radio Deejay come radio partner per il tour arricchisce ulteriormente questo evento musicale imperdibile.