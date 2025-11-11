Torna “Sanremo Giovani”: su Rai 2 il talent che apre la strada al Festival 2026

Torna in televisione uno degli appuntamenti più attesi per gli amanti della musica italiana. “Sanremo Giovani”, il talent musicale prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, andrà in onda da questa sera in seconda serata su Rai 2, con esclusiva anche su RaiPlay e in simulcast su Rai Radio2.

Le cinque puntate, condotte da Gianluca Gazzoli, podcaster e conduttore radiofonico, si svolgeranno nella Sala A di Via Asiago a Roma. Il programma prevede quattro eliminatorie ogni martedì fino al 2 dicembre, con sfide dirette tra tre coppie di artisti per volta. La semifinale, in programma il 9 dicembre, vedrà confrontarsi dodici giovani talenti ancora in gara.

La Commissione musicale sarà composta dal direttore artistico Carlo Conti e dal vicedirettore Claudio Fasulo (entrambi giurati fuori onda), oltre a Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia, che valuteranno le esibizioni dei nuovi protagonisti della scena musicale italiana.

Dopo le selezioni, i sei artisti finalisti approderanno al Teatro del Casinò di Sanremo il 14 dicembre per la finalissima “Sarà Sanremo”. In quell’occasione, due degli artisti in gara otterranno l’accesso diretto al Festival di Sanremo 2026, dove saranno affiancati da altri due giovani provenienti dal concorso “Area Sanremo”, selezionati dalla stessa Commissione Musicale guidata da Carlo Conti.

Le serate radiofoniche saranno condotte su Rai Radio2 da Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli, che racconteranno in diretta le emozioni e la musica dei nuovi talenti.

Quest’anno la competizione registra una significativa partecipazione da ogni parte d’Italia. Su 24 artisti selezionati, il Lazio guida la classifica regionale con 7 rappresentanti, seguito dalla Lombardia e dalla Campania con 3 artisti ciascuna. Emilia-Romagna e Liguria contano invece due giovani per regione. Da segnalare anche la presenza di due concorrenti internazionali, entrambe donne, provenienti dal Mali e dall’Albania. Come area territoriale, prevale il Nord Italia con otto partecipanti.

“Sanremo Giovani” si conferma così un trampolino di lancio d’eccellenza, dedicato a scoprire e valorizzare le nuove voci della musica italiana contemporanea. Con una formula rinnovata e una giuria di valore, l’edizione 2024 promette di essere un percorso emozionante verso il palco più importante della canzone italiana.