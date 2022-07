Toyota Highlander MY23: nuovo look e più tecnologia a bordo

Toyota Highlander, il più grande SUV Full Hybrid di Toyota, si aggiorna nel design per il Model Year 2023 e viene dotato di nuove tecnologie di bordo per un’esperienza utente più connessa e personalizzata.

Highlander, presente sul mercato Europeo dal 2021, offre un’esperienza di guida raffinata, grazie agli interni modulari a sette posti e alle performance del sistema di trazione integrale intelligente AWD-i. Dalla sua introduzione in Italia Highlander ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista tra gli E-SUV, conquistando la seconda posizione nel ranking di segmento con una quota di mercato superiore al 15% nel 2022.

Una delle novità per il 2023 è la vernice metallizzata Cypress Green che sottolinea lo stile distintivo di Highlander e ne esalta la presenza su strada, mentre i nuovi cerchi in lega nero lucido da 20 pollici creano un elegante contrasto con la nuova tinta della carrozzeria.

L’Highlander è inoltre l’ultimo modello ad adottare il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect, che comprende un display touch screen ad alta definizione da 12,3 pollici e numerose funzionalità aggiuntive, tra cui la navigazione basata su cloud con informazioni in tempo reale sugli eventi stradali e un assistente vocale di bordo. È possibile accedere alla navigazione cloud senza dover accoppiare uno smartphone e senza costi aggiuntivi per i dati; il nuovo Highlander viene venduto con un piano dati quadriennale all-inclusive che comprende anche comodi aggiornamenti di sistema over-the-air.

Gli allestimenti Lounge ed Executive sono dotati del sistema Toyota Smart Connect+, che fornisce inoltre un sistema di navigazione integrato e utilizzabile anche quando la connessione al cloud non è disponibile. Il navigatore include inoltre la mappatura 3D della città, il riconoscimento dei segnali stradali e le informazioni sulla posizione degli autovelox fissi.

I nuovi sistemi multimediali integrano funzionalità che permettono il controllo remoto della vettura, tra cui il blocco e lo sblocco delle porte e il funzionamento delle luci di emergenza per aiutare a localizzare l’auto in un parcheggio affollato. Standard su tutte le versioni la connessione wireless dello smartphone tramite Apple CarPlay, oltre all’interfaccia Android Auto con cavo. Tutti gli allestimenti sono ora dotati di un wireless charger, riposizionato nella console anteriore per un uso più semplice.

Il cruscotto ora accoglie un digital cockpit da 12,3 pollici dal funzionamento intuitivo e che fornisce informazioni di facile lettura. Il display ricrea un effetto tridimensionale degli indicatori, con una grafica personalizzabile in base alle preferenze del guidatore tra quattro design distinti: Casual, Smart, Tough e Sport.

In Europa occidentale, l’Highlander 2023 conferma il propulsore Full Hybrid-Electric da 248 CV che, con emissioni di CO2 di 149 g/km (ciclo combinato WLTP) ha il miglior rapporto peso/emissioni nel suo segmento.

La nuova gamma Highlander si articola su 3 allestimenti. La versione d’ingresso Trend è già caratterizzata da equipaggiamenti in grado di soddisfare appieno le aspettative del cliente tipo di Highlander. La dotazione comprende infatti cerchi in lega da 18”, il nuovo sistema multimediale Toyota Smart Connect con schermo da 8”, smartphone integration, fari a LED, interni in pelle sintetica con sedili anteriori riscaldati e regolazioni elettriche con supporto lombare su lato guida, nonché il climatizzatore tri-zona. Di serie, inoltre, l’inedita vernice metallizzata Cypress Green.

La Lounge, allestimento che si posiziona nel cuore della gamma Highlander, include tutte le novità riservate al Model Year 2023, come il sistema multimediale Toyota Smart Connect+ con schermo da 12,3” e sistema di navigazione integrato, il digital cockpit da 12,3”, ed aggiunge rispetto alla Trend i cerchi in lega da 20”, il sedile passeggero regolabile elettricamente e il portellone posteriore ad azionamento elettrico.

Al vertice della gamma si posiziona la versione Executive, che porta in dote i nuovi cerchi in lega da 20” nero lucido, interni in pelle naturale in colorazione a scelta grigio o nero con sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldati, il Panoramic View Monitor con visuale a 360°, il tetto apribile e l’impianto audio premium JBL.

Il listino parte dai €57.500 della versione Trend per arrivare ai €68.500 per il top di gamma Executive, passando per i €63.500 della Lounge. Il nuovo Highlander è già ordinabile con le prime consegne che inizieranno all’inizio del 2023.