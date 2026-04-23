Toyota svela la nuova Yaris Cross alla Milano Design Week: tecnologia ed esclusività

Alla Milano Design Week 2026, Toyota sceglie il palcoscenico più iconico del design per presentare in anteprima la nuova Yaris Cross, il SUV compatto ibrido che domina il segmento B-SUV in Europa e in Italia. Un aggiornamento che punta su stile più raffinato, tecnologia evoluta e una gamma semplificata, confermando il ruolo centrale del modello nella strategia del marchio.

Fin dal suo debutto nel 2021, la Toyota Yaris Cross ha conquistato il mercato grazie a un mix vincente di design distintivo, efficienza ibrida e praticità urbana, raggiungendo quota 200.000 unità vendute nel solo 2025. Oggi si rinnova seguendo la filosofia del kaizen, il miglioramento continuo, con interventi mirati che ne elevano ulteriormente la qualità percepita e l’esperienza di guida.

Il restyling si concentra su un frontale completamente ridisegnato, dove spicca una nuova griglia a nido d’ape in tinta carrozzeria, capace di conferire maggiore armonia e modernità. I gruppi ottici LED aggiornati, con luci diurne integrate, rafforzano la firma luminosa, mentre i nuovi cerchi in lega da 17 e 18 pollici valorizzano la presenza su strada. Debutta anche la tinta Precious Bronze, proposta esclusivamente in configurazione bi-tone.

All’interno, l’abitacolo evolve con finiture color platino e materiali più sostenibili, come il SakuraTouch®, che riduce drasticamente le emissioni di CO₂ rispetto alla pelle tradizionale. Crescono anche comfort e tecnologia, con illuminazione ambientale e ricarica wireless disponibili già dagli allestimenti intermedi.

La nuova strategia di gamma introduce denominazioni uniformi: Yaris Cross, Icon, Premium e GR SPORT, tutte abbinate esclusivamente alla motorizzazione Full Hybrid 130. Il sistema ibrido da 130 CV garantisce prestazioni brillanti e consumi contenuti, con emissioni comprese tra 100 e 107 g/km e percorrenze fino a 4,4 l/100 km.

Disponibile sia con trazione anteriore (FWD) sia con integrale intelligente AWD-i, la Yaris Cross continua a distinguersi per versatilità e facilità di guida, supportata dalla piattaforma GA-B che assicura baricentro basso e maggiore rigidità strutturale.

Per chi cerca un carattere più dinamico, la versione GR SPORT si ispira direttamente alle competizioni del Toyota Gazoo Racing. Il look è reso più aggressivo da paraurti dedicati e cerchi specifici da 18 pollici, mentre l’assetto è stato ricalibrato per offrire una guida più coinvolgente.

L’abitacolo propone sedili sportivi con cuciture rosse, dettagli esclusivi e logo GR, creando un ambiente più emozionale senza rinunciare al comfort quotidiano. Questa versione è disponibile con trazione anteriore e include di serie dotazioni avanzate come Blind Spot Monitor e portellone elettrico con sensore.

La Yaris Cross conferma la sua vocazione tecnologica grazie al sistema Toyota Smart Connect con navigazione cloud e comandi vocali evoluti, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Sul fronte sicurezza, il pacchetto Toyota T-Mate con Safety Sense offre sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, pensati per garantire massima tranquillità in ogni situazione.

La nuova Yaris Cross arriva sul mercato italiano con un listino a partire da 29.600 euro, che scende a 24.950 euro con permuta o rottamazione, senza vincoli sull’usato. Un posizionamento competitivo per un modello che punta a consolidare la leadership nel segmento B-SUV ibrido.

Con questo aggiornamento, Toyota rafforza ulteriormente una proposta già vincente, puntando su eleganza, sostenibilità e innovazione per continuare a essere un punto di riferimento nel panorama europeo dei SUV compatti.