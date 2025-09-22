Connect with us

Tecnologia

Truckfly by Michelin lancia il nuovo GPS per i conducenti di mezzi pesanti

Published

Il 4 agosto 2025 in Europa è stato lanciato il nuovo GPS di Truckfly by Michelin, una soluzione digitale innovativa progettata esclusivamente per i conducenti di mezzi pesanti. Integrato nell’app Truckfly by Michelin, già scelta da oltre 615.000 autisti in 44 paesi europei, il nuovo sistema di navigazione rappresenta una svolta per la sicurezza stradale e l’efficienza delle aziende di trasporto.

Secondo Clément Faure, Chief Marketing Officer di Truckfly, l’idea nasce da una constatazione chiara: più dell’86% degli autisti utilizza strumenti non adatti, pensati per veicoli leggeri, con conseguenti errori di percorso, rischi per la sicurezza e perdite economiche. Con il nuovo GPS, disponibile su smartphone a 6,99 € al mese senza vincoli contrattuali, i conducenti possono contare su una navigazione personalizzata in base a lunghezza, altezza, peso e tipologia del carico, evitando così ponti inadatti, aree vietate e ostacoli normativi.

Il grande vantaggio della soluzione è la sua natura digitale e sempre aggiornata: a differenza dei classici sistemi di bordo, soggetti a manutenzione e rapida obsolescenza, il GPS di Truckfly si evolve in tempo reale grazie agli update costanti via app. Una scelta che migliora la sicurezza e ottimizza i costi operativi, rispondendo alle esigenze di un settore in continua trasformazione.

“Crediamo che i conducenti di mezzi pesanti meritino strumenti su misura, sviluppati con loro e per loro”, ha dichiarato Stéphane Rabiller, CEO di Truckfly by Michelin. Il successo immediato lo conferma: a poche settimane dal lancio, la soluzione conta già abbonati in 15 paesi europei.

Oltre alla navigazione, l’app Truckfly offre molto di più. Creata nel 2015, la piattaforma raccoglie un database unico con oltre 125.000 punti di interesse per camionisti in tutta Europa: ristoranti lungo la strada, parcheggi attrezzati, stazioni di servizio, officine e aree di consegna. Grazie alle recensioni e alle segnalazioni in tempo reale della community, gli autisti possono pianificare soste sicure e confortevoli, con informazioni pratiche su docce, accessibilità e livelli di sicurezza. Il sistema di allerta condiviso – che notifica incidenti, controlli velocità e ostacoli – garantisce un ulteriore livello di protezione durante i viaggi internazionali.

Per le aziende di trasporto, Truckfly by Michelin non è solo un GPS: è un vero driver strategico per l’efficienza operativa. Con piani annuali scalabili e un portale dedicato al reclutamento, le imprese possono ridurre i rischi, migliorare le performance e attrarre nuovi talenti in un mercato sempre più competitivo. La sezione lavoro dell’app consente infatti di pubblicare offerte e consultare oltre 12.000 profili attivi di autisti, rafforzando così l’employer brand delle aziende e offrendo opportunità concrete ai professionisti della strada.

Grazie a queste funzionalità, l’app Truckfly by Michelin si conferma come punto di riferimento digitale per i conducenti di mezzi pesanti in Europa, consolidando la tradizione di Michelin nell’innovazione per la mobilità, che dura da oltre 130 anni.

