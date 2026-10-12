Vittorio De Sica - La vita in scena: il grande regista raccontato da Sky

Sabato 17 ottobre alle 21.15 su Sky Documentaries arriva "Vittorio De Sica - La vita in scena", il nuovo documentario Sky Original che celebra uno dei più grandi maestri del cinema mondiale. Il film, già presentato all'ultimo Festival di Cannes, sarà disponibile anche in streaming su NOW e on demand.



Diretto da Francesco Zippel e con la produzione esecutiva di Wes Anderson, il documentario ripercorre la carriera e l'eredità del celebre regista, facendo emergere l'incredibile empatia e umanità che hanno contraddistinto tutte le sue opere. Vengono raccontati il percorso umano e professionale di De Sica dagli esordi fino ai capolavori come Sciuscià, Ladri di biciclette, Miracolo a Milano, Umberto D., L'oro di Napoli, La ciociara e Il giardino dei Finzi Contini.



La narrazione si arricchisce di testimonianze esclusive da figure internazionali del cinema come Wes Anderson, Francis Ford Coppola, Isabella Rossellini, Ruben Östlund, i fratelli Dardenne, Asghar Farhadi, Andrej Zvjagincev, Carlo Verdone e Nicola Piovani. Accanto a loro, la voce dei familiari Christian De Sica, Andrea De Sica, Brando De Sica, Maria Teresa ed Eleonora Baldwin offre un ritratto intimo e personale del grande regista.



L'amore per De Sica appare vivo ancora oggi, per avere aperto con coraggio la strada al racconto della verità e per aver lasciato a chi lo ha conosciuto una sensazione di cura e di gioia, che emergono anche dalle testimonianze di Luciano De Ambrosis, il giovanissimo volto de I bambini ci guardano, ed Eleonora Brown, la figlia di Sophia Loren ne La ciociara.



Il documentario si distingue per l'utilizzo di preziosi materiali d'archivio e segmenti animati realizzati da Movimenti Production, già noti per le celebri collaborazioni con Zerocalcare. La colonna sonora originale è affidata a Rodrigo D'Erasmo insieme ai Calibro 35, che arricchiscono ulteriormente la narrazione con le loro sonorità.



"Vittorio De Sica - La vita in scena" è una produzione Sky Original realizzata in collaborazione con Quoiat Films, Luce Cinecittà, Movimenti Production e Sky. Un'occasione imperdibile per riscoprire la modernità di un autore senza tempo, il cui sguardo continua a conquistare il pubblico di tutto il mondo.