Volkswagen lancia ID. Polo e ID. Cross: mobilità elettrica e musica con Electro Vibes

Chiudere l'estate ballando dal mattino, con una colazione in piazza e due anteprime elettriche da scoprire da vicino. È la formula di Volkswagen Electro Vibes powered by m2o Morning Club, il roadshow in cinque tappe con cui Volkswagen porta ID. Polo e ID. Cross nelle piazze dell'estate italiana, unendo mobilità elettrica, musica elettronica e socialità. L'iniziativa anticipa il debutto sul mercato delle due nuove compatte elettriche della ID. Family e interpreta la strategia "Moving Closer" del marchio, che avvicina il brand alle passioni più autentiche delle persone.

Dal 30 agosto al 13 settembre, cinque città ospiteranno gli eventi di soft clubbing con la direzione artistica di Radio m2o: si parte il 30 agosto da Riccione, in Piazzale Roma, per proseguire il 5 settembre a Bari, in Largo Giannella, il 6 settembre a Pescara, allo Stadio del Mare, il 12 settembre a Genova, alla Calata Mandraccio, e chiudere il 13 settembre a Milano, in Piazza Duca D'Aosta.

Per accompagnare l'introduzione sul mercato italiano delle due nuove elettriche, Volkswagen sarà protagonista del m2o Morning Club, il format che ha contribuito ad affermare il soft clubbing come tendenza culturale, trasformando musica e socialità in esperienze da vivere durante il giorno. Un'esperienza che unisce il rito della colazione alla musica elettronica con gli artisti selezionati da Radio m2o, in spazi all'aperto dove incontrarsi, ballare e vivere l'atmosfera di festa mattutina che da mesi è diventata la novità dell'intrattenimento.

Nelle cinque tappe, le nuove ID. Polo e ID. Cross saranno visibili in anteprima all'interno di eventi ad alto coinvolgimento, frequentati da un pubblico particolarmente affine ai valori della ID. Family. La partnership con m2o rappresenta infatti un punto di contatto con una community che interpreta lo spirito contemporaneo della mobilità elettrica: dinamica, urbana, tecnologica. Il roadshow sarà accompagnato da un piano di comunicazione nazionale su Radio m2o e Radio Deejay, con il coinvolgimento diretto delle voci più iconiche delle due radio, e vivrà anche sui canali social delle emittenti e sui profili ufficiali di Volkswagen Italia.

Le protagoniste, del resto, rappresentano il nuovo capitolo della mobilità compatta Volkswagen: completamente elettriche, accessibili e ricche di tecnologia, con prezzi che partiranno da circa 25.000 euro.

La nuova ID. Polo è la versione completamente elettrica di uno dei modelli di maggior successo nella storia del marchio: con oltre 20 milioni di esemplari venduti, la Polo apre ora un nuovo capitolo orientato al futuro. Sviluppata a Wolfsburg, la ID. Polo combina design essenziale, spazio generoso e qualità elevata con un prezzo di base competitivo, che in Italia partirà da circa 25.000 euro. La compatta introduce nuovi standard tecnologici, con un'autonomia WLTP fino a 454 km, il nuovo Connected Travel Assist con riconoscimento automatico dei semafori, la guida a un solo pedale e la funzione Vehicle-to-Load, che la trasforma in una fonte di alimentazione mobile per dispositivi come le e-bike. In attesa dell'ordinabilità completa di configurazioni e allestimenti, prevista nelle prossime settimane, la variante con batteria da 37 kWh e motore da 99 kW (135 CV) è già disponibile nell'edizione speciale Edition 1 a 30.000 euro di listino, mentre la versione con motore da 155 kW (211 CV) e batteria da 52 kWh netti, capace di offrire fino a 454 km di autonomia, è proposta negli allestimenti Life e Style e nelle edizioni speciali Edition 1 ed Edition 1 More, con prezzi di listino da 35.000 euro.

La ID. Cross è invece il SUV compatto completamente elettrico che unisce design elegante e deciso, tecnologie evolute e un concetto di veicolo completo, con un prezzo base previsto di circa 29.000 euro. L'abitacolo si distingue per un'atmosfera accogliente, grazie a materiali curati, superfici rivestite in tessuto e un elevato comfort di seduta, mentre il nuovo sistema infotainment Innovision garantisce un utilizzo intuitivo e funzioni connesse. Le tecnologie di bordo e i sistemi di assistenza portano sulla ID. Cross soluzioni tipiche di segmenti superiori. In futuro saranno disponibili tre livelli di potenza, da 85 kW/115 CV, 99 kW/135 CV e 155 kW/211 CV, e due batterie, da 37 e 52 kWh netti. Con un'autonomia WLTP fino a 429 chilometri, il SUV compatto è adatto sia all'uso quotidiano sia ai viaggi più lunghi. In Italia è già disponibile con batteria da 52 kWh e motore da 155 kW negli allestimenti Life e Style, con prezzi di listino da 37.450 euro, mentre gli ordini del resto della gamma si apriranno tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Con questa serie di appuntamenti, Volkswagen Italia amplia l'ecosistema delle proprie attivazioni attraverso nuove iniziative ad alto valore esperienziale, interpretando in modo concreto la filosofia "Moving Closer": essere sempre più vicini alle persone, condividendo le loro passioni e i momenti di aggregazione che caratterizzano la loro quotidianità. E questa volta il punto d'incontro è una pista da ballo mattutina, tra un caffè, un dj set e il futuro elettrico della compatta più amata del marchio.