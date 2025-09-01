Warwick Davis tornerà a Hogwarts nella nuova serie HBO di “Harry Potter”

Per celebrare il ritorno annuale a Hogwarts, la serie televisiva HBO Original “Harry Potter” ha annunciato una notizia che farà felici i fan di tutto il mondo: Warwick Davis riprenderà il ruolo del Professor Filius Vitious. Davis, già noto per aver vestito i panni del professore nella celebre saga cinematografica, regalerà nuovamente la sua presenza all’universo magico, unendo così passato e presente per gli appassionati della serie. La ricorrenza di “Back to Hogwarts”, che si svolge ogni anno il 1° settembre, rappresenta un momento speciale di celebrazione globale, dove i fan si immergono nei ricordi dell’iconico ritorno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Ad ampliare l’entusiasmo, sono stati annunciati anche sette nuovi membri del cast. Tra gli studenti di Hogwarts, vedremo Elijah Oshin interpretare Dean Thomas, Finn Stephens nei panni di Vincent Tiger, e William Nash come Gregory Goyle. Per il personale di Hogwarts, Sirine Saba sarà la Professoressa Pomona Sprite, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf, e Bríd Brennan nel ruolo di Madama Chips. Non mancheranno neanche nuove entrate nella banca dei maghi Gringott, dove Leigh Gill vestirà i panni di Unci-Unci.

La nuova serie promette di portare una ventata d’innovazione pur restando fedele alle radici del mondo creato da J.K. Rowling. La data di debutto è fissata per il 2027 e la serie sarà disponibile su HBO e HBO Max, inclusi i prossimi mercati in espansione come Germania, Italia e Regno Unito.

Dietro le quinte, la sceneggiatura è affidata a Francesca Gardiner, che sarà anche produttore esecutivo. Mark Mylod, noto per il suo talento registico, assumerà il ruolo di produttore esecutivo e regista di diversi episodi, lavorando in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. I produttori esecutivi comprendono J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, insieme a David Heyman di Heyday Films.