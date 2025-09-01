Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

Warwick Davis tornerà a Hogwarts nella nuova serie HBO di “Harry Potter”

Published

Per celebrare il ritorno annuale a Hogwarts, la serie televisiva HBO Original “Harry Potter” ha annunciato una notizia che farà felici i fan di tutto il mondo: Warwick Davis riprenderà il ruolo del Professor Filius Vitious. Davis, già noto per aver vestito i panni del professore nella celebre saga cinematografica, regalerà nuovamente la sua presenza all’universo magico, unendo così passato e presente per gli appassionati della serie. La ricorrenza di “Back to Hogwarts”, che si svolge ogni anno il 1° settembre, rappresenta un momento speciale di celebrazione globale, dove i fan si immergono nei ricordi dell’iconico ritorno alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Ad ampliare l’entusiasmo, sono stati annunciati anche sette nuovi membri del cast. Tra gli studenti di Hogwarts, vedremo Elijah Oshin interpretare Dean Thomas, Finn Stephens nei panni di Vincent Tiger, e William Nash come Gregory Goyle. Per il personale di Hogwarts, Sirine Saba sarà la Professoressa Pomona Sprite, Richard Durden nel ruolo di Cuthbert Rüf, e Bríd Brennan nel ruolo di Madama Chips. Non mancheranno neanche nuove entrate nella banca dei maghi Gringott, dove Leigh Gill vestirà i panni di Unci-Unci.

La nuova serie promette di portare una ventata d’innovazione pur restando fedele alle radici del mondo creato da J.K. Rowling. La data di debutto è fissata per il 2027 e la serie sarà disponibile su HBO e HBO Max, inclusi i prossimi mercati in espansione come Germania, Italia e Regno Unito.

Dietro le quinte, la sceneggiatura è affidata a Francesca Gardiner, che sarà anche produttore esecutivo. Mark Mylod, noto per il suo talento registico, assumerà il ruolo di produttore esecutivo e regista di diversi episodi, lavorando in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. I produttori esecutivi comprendono J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, insieme a David Heyman di Heyday Films.

 

 

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

“QUEL PAZZO VENERDÌ, SEMPRE PIÙ PAZZO”: è uscita la colonna sonora del classico Disney con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan

Spettacolo

Da Ischia a Paestum, Stefano De Martino è pronto a riconquistare la Campania

Motori

Leapmotor e Gruppo Grimaldi: la Grande Tianjin salpa da Shanghai verso l’Europa con oltre 2.500 veicoli elettrici

Spettacolo

“PIERO PELÙ. RUMORE DENTRO” in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia

Moda

Beyoncé e Levi’s lanciano The Denim Cowboy

Motori

Renault Italia e Viva! Festival: un’alleanza nel segno della libertà e dell’innovazione per l’edizione 2025

Turismo

Caldo record in arrivo: Gardaland apre Legoland Water Park a tutti senza più limiti di età

Spettacolo

MGK lancia il settimo album “Lost Americana” con un’esplosione di colori e sonorità

Test

MG4 XPower: la nostra prova su strada

Spettacolo

Marco Masini grande successo per il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare”

Spettacolo

Djs From Mars e David Guetta insieme per un brano esplosivo: “Things I Haven’t Told You”

Motori

AS Roma e Toyota: un nuovo capitolo innovativo e sportivo

Motori

Hyundai INSTER: un viaggio elettrico tra cultura e innovazione a Roma

Tecnologia

Sotto il sole d’agosto? I consigli OnePlus per salvare il tuo smartphone dal caldo

Spettacolo

La 24ª edizione del Premio Fabrizio De André: celebrazione della creatività a Roma

Spettacolo

Don Joe lancia il Singolo “TAXI” con RRARI DAL TACCO e Low-Red

Giochi

Turtle Beach rivoluziona il gaming con tre nuove periferiche da corsa per Xbox e PC

Motori

BYD continua a crescere e a luglio entra nella top 20 del mercato italiano

Motori

Lo stabilimento di Steyr diventa elettrico: partono i motori Gen6 per la Neue Klasse BMW

Motori

Honda Forza 750: ecco il MY2026
Gardaland Stars Night

Società

Gardaland Stars Night: Willy William in Italia per chiudere l’estate dei 50 anni

Società

Domani sera al via la nuova stagione di “È sempre Cartabianca”

Spettacolo

VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Senza categoria

TIZIANO FERRO: torna con il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Tecnologia

Bosch: Innovazione e AI per un Servizio Clienti All’Avanguardia

Moda

Vans e Engineered Garments reinterpretano le Slip-On con un design senza tempo

Sport

Heineken e Formula 1: una partnership dedicata al consumo responsabile

Spettacolo

Warwick Davis tornerà a Hogwarts nella nuova serie HBO di “Harry Potter”

Tecnologia

Innovazioni Fibra Ottica e Wi-Fi 7: le Novità di FRITZ! a IFA 2025

Giochi

Helldivers 2 – Nel cuore dell’Ingiustizia arriva il 2 settembre

Motori

Nasce MOON POWER Italia: la nuova frontiera della ricarica B2B per flotte elettriche

Spettacolo

Francesca Michielin: fuori da oggi “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”

Motori

Katrin Adt è nominata CEO della Marca DACIA

Spettacolo

Al via SHORT ATTACKS: Cinecittà lancia il progetto per talenti del cortometraggio

Motori

OMODA & JAECOO al Salone dell’Auto IAA di Monaco con tante novità di prodotto

Società

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Tecnologia

LG Gallery+: l’arte e il gaming arrivano sui TV LG con webOS

Motori

Porsche Macan elettrica: tutte le novità del nuovo Model Year

Spettacolo

GIANCANE: annuncia le nuove date del suo “FINE DELL’ESTATE MAGGGICA TOUR 2025”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

VALE LAMBO: il nuovo album “ANGELI VIOLENTI” in uscita il 5 settembre

Dopo il successo del singolo “FOLLOW” con Lele Blade e Christian Revo, Vale Lambo è pronto a presentare il suo nuovo mixtape, “ANGELI VIOLENTI”....

11 ore ago

Senza categoria

TIZIANO FERRO: torna con il nuovo singolo “CUORE ROTTO”

Dopo un lungo periodo di pausa musicale e assenza dai social, Tiziano Ferro è pronto a calcare nuovamente la scena musicale con “Cuore Rotto”,...

12 ore ago

Spettacolo

Francesca Michielin: fuori da oggi “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”

Francesca Michielin è al centro della scena musicale italiana ancora una volta con il suo ultimo brano “QUELLO CHE ANCORA NON C’È (Im)perfetta Version”,...

15 ore ago

Spettacolo

Al via SHORT ATTACKS: Cinecittà lancia il progetto per talenti del cortometraggio

Il mondo del cortometraggio sta per vivere una nuova primavera grazie a SHORT ATTACKS!, un’innovativa iniziativa promossa da Cinecittà e Rai Cinema. Questo progetto...

16 ore ago